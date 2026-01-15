跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
台灣人評價最兩極的六大韓國美食：金智媛最愛「血腸」血腥味濃、醬蟹根本在吃調味料？
【文／Beauty美人圈．編輯團】
去韓國旅遊前，許多人都會精心做美食探店的事前功課吧 ！從韓劇和綜藝節目中，經常可以看到各式各樣的韓國美食，但由於韓國和台灣的天氣、氣候和飲食習慣差異大，有些在韓國大受歡迎的美食，卻可能台灣人眼中的「地獄料理」。今天小編特別整理出「台灣人評價最兩極的六大韓國美食」，看看哪些韓國料理讓你愛不釋手，哪些又是你難以下嚥的挑戰呢？
台灣人評價最兩極的韓國美食：一隻雞
「一隻雞」是將整隻雞以簡單的高湯熬煮，呈現出淡雅的清湯風味，對於習慣了台灣濃郁雞湯風味的人來說，會覺得它的湯底過於清淡，甚至有點味精感，但喜歡的人卻認為是韓國必吃的美食，可以緩解平時重油重鹹的膩味，在吃完雞肉後，搭配烏龍麵和粥更是一絕！
台灣人評價最兩極的韓國美食：：血腸
再來是《淚之女王》金智媛最愛的「血腸」，她更透露自己平時超愛吃血腸湯飯！血腸的外皮Q彈、內餡鮮香，口感非常獨特，且價格實惠，是許多市場美食攤位的常見小吃。不過台灣人對於「血腸」這道韓國美食的評價非常分歧，有的人卻覺得它看起來就很可怕，還有一股很重的血腥味，不過一但愛上，就會愛到不行！
台灣人評價最兩極的韓國美食：韓牛
提到韓國的經典美食，許多人會想到在各大綜藝節目中常出現的「韓牛」，它經常是偶像們奮力拼搏才能贏得的珍貴獎品。但在台灣人口味中，卻經常覺得韓牛名過其實、不如和牛好吃，價格也比想像中貴了一點；也有不少人就愛它入口即化的口感，正因如此，韓國的「馬場洞韓牛村」也成為超多觀光客必去的美食打卡點！
台灣人評價最兩極的韓國美食：生章魚
接下來三種都是生的料理，首先是最讓人視覺衝擊的生章魚，很多人光看它在菜盤仍在不斷蠕動，就覺得超可怕，並且因為都是採用新鮮章魚製作，所以海鮮味也非常重，在吃下去的時候也要在嘴裡不停的咬，才能避免被章魚吸盤吸住導致噎到，但喜歡吃的人卻覺得生章魚的口感很有嚼勁，搭配上特製的香油更是鮮美順口。
台灣人評價最兩極的韓國美食：生牛肉
「生牛肉」也是經常跟生章魚一起出現在韓國道地餐廳裡的美食，外觀同樣非常驚人，當它被拿上餐桌時，不少人都會感到害怕，因為實在是太紅了，再加上生牛肉的口感也是非常韌有嚼勁，需要咬一段時間，不過能接受生牛肉的人，還是比接受生章魚的人再多一些，「生牛肉拌飯」也被網友推薦是第一次生食的人的最佳嘗試。
台灣人評價最兩極的韓國美食：醬蟹
最後就是韓國「醬蟹」！各大綜藝、YouTube美食博主都進行了各種探店，醬蟹在韓國也被稱作是「飯小偷」，但在部分台灣人眼裡，吃醬蟹幾乎就是在吃調味料，非常鹹，而且容易引起過敏或是食物中毒等症狀，因此不喜歡，大多數網友建議平時喜歡生食的人再來嘗試，才能避免不必要的不適。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
