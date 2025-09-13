南韓「Newtro」風潮 帶動柯達、Fila翻生
台灣團隊自我調整系統將振動轉換為電能
城市的街道、橋樑甚至安靜的走廊都充滿了我們鮮少注意到的能量。地鐵的低沉隆隆聲透過人行道傳來，交通使高架橋微微顫動，而腳步聲則在地面上產生輕微的漣漪。這些運動通常會在不知不覺中消失，然而，越來越多的研究旨在捕捉這些運動，並將其轉化為電能，以供應感測器、可穿戴設備和其他小型電子產品所需的能源。這項技術被稱為壓電能量收集，它依賴於在變形時能產生電流的材料。傳統的能量收集器形狀類似於微型跳板，但它們面臨著一個廣播聽眾熟悉的問題：這些裝置通常只在單一頻率下表現最佳，並且浪費了大量材料的潛力。
國立台灣大學的研究人員思考，是否可以讓振動收集器自我調整，而不是依賴固定的設置。在魏俊蘇教授的帶領下，該團隊發展出一種“拉伸模式”設計，取代了傳統的彎曲運動，改為均勻的拉伸。在他們的原型中，一層薄薄的聚偏二氟乙烯（PVDF）薄膜被拉緊，像鼓面一樣，整個表面都能靈活變形並產生電力。這種均勻的分布意味著更多的材料能同時工作，從而在更廣泛的振動範圍內提高效率。
一個小的滑動重物是該裝置適應性的關鍵。這個重物受重力和慣性的平衡驅動，隨著振動的變化自動移動。當周圍運動加劇時，它向外滑動，降低了收集器的自然頻率；而當震動減弱時，重力則將其拉回，重新提高頻率。這種內建的反饋機制使系統能夠在運行過程中自我調整，讓收集器保持共振，捕捉更多的能量，而無需外部控制。
在受控測試中，自調整的收集器產生的功率接近傳統模型的兩倍，且運行的頻率範圍幾乎是傳統設備的兩倍。其中一次試驗的輸出達到近 29 伏特，這對於一個可以輕鬆放在手掌中的小型設備來說是一個相當驚人的數字。同樣值得注意的是，該系統能夠自動無縫地從低能量狀態轉換到高能量狀態，顯示其自動調整的功能並非僅是理論，而是實際可行的特性。然而，城市的振動往往不會保持穩定，交通的變化、天氣的影響以及日常生活的起伏都創造了一種不均衡的節拍，而固定頻率的收集器無法跟上這些變化，導致效率下降。
然而，自調整的設計卻能夠隨時調整，根據環境的變化來匹配其共振，保持穩定的電力輸出，就像一位表演者本能地隨著變化的節奏保持同步。根據魏俊蘇教授的說法，讓收集器能夠適應周圍環境為自供電設備的高效能量捕獲開啟了新的大門。因此，這一技術的潛力十分驚人：無線感測器、可攜式電子產品和醫療植入物都可以在自調整收集器穩定的電力供應下實現無需維護的運行。
