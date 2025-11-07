iHerb雙11優惠全網限時74折
台灣地方創生基金會攜手企業 共創永續願景
[NOWnews今日新聞] 台灣地方創生基金會日前聯手緯創資通、信義房屋舉辦企業媒合活動，邀請企業合作夥伴共襄盛舉，透過本場活動展現地方創生與企業永續合作的深厚成果與未來展望。
今年是台灣地方創生基金會與緯創資通合作的第二年，緯創資通陸續與台灣地方創生基金會平台上的團隊夥伴展開許多交流，包括參與「官田烏金－循環經濟的炭極之旅」、「金山漫遊－食在地瓜·蹦火漁村趣」、「和平島公園－揭開阿拉寶灣秘境的神秘面紗」、「氺の尼 泥研製所－循環經濟招財貓擴香石手作」、「旅學堂－文化永續手工線書」等活動，透過參與這些與永續相關主題體驗，讓企業同仁進一步認識地方創生，也更了解地方永續的實踐。
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，感謝緯創資通對於地方創生的支持，從2024年開始的合作已經陸續看見成效，最珍貴的是，企業與地方創生團隊的合作不只是採購，更是願意深入瞭解產品背後的社會價值與永續理念！基金會平台上已經有超過331個團隊遍佈全台22個縣市，隨時準備好與企業展開合作。
本場企業媒合活動共有 10 組地方創生團隊進行產品展示，分享各自的理念與社會影響力，包括在地產品的設計思路，以及如何結合地方特色打造循環經濟等；活動後半段透過分組體驗，讓企業代表親身感受地創團隊產品與服務背後的故事與價值。
台灣地方創生基金會表示，以往地方創生要能成功並永續，若缺乏完整商業模式、資金支持、人才培力，很多人滿懷熱血回鄉，最後卻難以為繼。如今經過數年耕耘，許多地方創生團隊已經可以成為企業在ESG策略中，社會面向（S）的長期合作夥伴。企業媒合對地創團隊與企業帶來雙贏契機，期盼更多企業與社會各界夥伴攜手投入，將永續深化為地方發展日常，打造更美好的台灣。
房市／兼顧通勤與房價 A7重劃區入住人口增
房市／小檜溪首次大型市集吸3000人次 信義房屋力挺
房市／台南永康擁「3大建設」！信義房屋：東橋重劃區房市吸睛
