台灣地震｜宜蘭外海7級強震 旺角居民驚見吊燈搖晃(有片)

香港天文台 HKO

台灣宜蘭對開海域昨日(27日)深夜11時許發生7級地震，香港天文台接獲超過100名市民報告，不少網民在香港天文台社交專頁帖文下留言，表示感受到台灣昨晚的地震，包括天水圍、葵芳、太子、深水埗、土瓜灣等區均都有街坊均指有震感。另有網民則上載在家中的吊燈搖晃短片，更在影片中說，「拍低佢先，感覺有地震，係呀有地震。」

香港天文台昨晚11時28分發出的「本地有感地震報告」指，據香港天文台的初步分析，2025年12月27日(星期六)晚上11時05分台灣地區發生一次6.7級地震，震中位於北緯24.65度，東經122.06度附近，即台北之東南約70公里(即距離香港之東北偏東約850公里)，震源深度約60公里」。

原文刊登於 AM730