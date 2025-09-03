台灣壽司郎兒童筷子伸迴轉帶擋壽司 店方：已全面消毒將加強巡查

台中一間壽司郎有兒童把筷子伸到迴轉帶上，擋住一碟三文魚壽司。(Threads用戶rain__0808__影片截圖)

日本連鎖壽司店壽司郎近年在各地的分店，不時被食客惡搞繼而引起食物衞生和安全問題。台灣壽司郎近日有兒童把手伸到迴轉帶，再用筷子先後擋住一個廣告盤和一碟三文魚壽司，其後卻沒有取走而任由該碟壽司繼續迴轉，期間未見其同桌的成年人制止。

▼壽司郎兒童向迴轉帶「出手」逐格睇▼

整個過程沒有大人制止

事發於台中一間壽司郎，網上流傳長約16秒的影片，顯示坐在迴轉帶旁卡位的兒童，先伸手到迴轉帶用一隻筷子擋住盛載廣告資訊的壽司碟，待數個壽司碟排在一起後然後鬆手，隔數秒後再用一隻筷子阻擋一碟三文魚壽司前進，期間更直接碰到壽司，約2秒後抽回筷子放到餐桌上，惟過程差點導致壽司上的三文魚掉落。短短的影片亦可見，整個過程均沒有大人制止。

台灣壽司郎股份有限公司事後發表聲明指，已第一時間全面清潔和消毒相關迴轉帶和餐具，並加強現場巡視、店內告示和廣播，呼籲家長協助照顧兒童避免類似事件發生。壽司郎會繼續研究改善迴轉系統和安全設計，以減少人為接觸風險，呼籲食客「一同守護乾淨、安全的用餐環境」，如用膳期間發現現任何異常，應立即通知職員。

食安處派員巡查涉事分店

台中市食品藥物安全處指，將派員到涉事壽司郎分店巡查，食安處食品產製組組長陳志銘強調，如發現食肆未有依照《食品良好衞生規範準則》落實相關管理措施，將依法要求在限期前改善，未有遵照者可被處罰介乎6萬元至2億元新台幣的罰款，折合約1.52萬至5,084萬港元。翻查資料，台灣壽司郎去年亦有顧客行為引起食物安全爭議，去年10月一名男子把整袋自帶檳榔放到迴轉帶，然後拍片上傳至TikTok，去年6月亦有女大學生把爬蟲類寵物放在壽司盤上擺拍，而日本的壽司郎前年更有高中生舔豉油樽並朝迴轉壽司吐口水。

