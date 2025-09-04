外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！

台灣夜市已成為外國遊客來台必訪景點，其吸引力甚至超越台北101和九份等知名景點。根據交通部觀光署最新發布的「2024年來台旅客消費及動向調查」，高達8成以上的外國遊客將逛夜市列為行程重點，遠高於其他觀光景點。在全台十大最受歡迎夜市中，台北饒河街夜市擊敗長年冠軍士林夜市，成為外國遊客新寵。值得注意的是，美國遊客在夜市的消費力最為驚人，反映出台灣夜市對 外國旅客的吸引力。

近八成外國人去台灣旅行，必定會去夜市朝聖，而饒河夜市擊敗士林夜市，成為外國人心目中最愛的夜市。（饒河夜市官方相片、Getty Images）

饒河夜市稱霸，士林意外屈居第二

根據觀光署調查，針對6,620位外國遊客進行問卷調查，根據交通部觀光署最新發布的「2024年來台旅客消費及動向調查」，高達83.84%的外國遊客將夜市列為主要遊覽景點，遠高於台北101（57.04%）及九份（41.37%），成為外國旅客去台灣必到的景點。

饒河街夜市入口牌樓夜景，燈火通明的景象吸引大批外國遊客駐足拍照，成為必拍打卡點。（饒河夜市官方相片）

究竟哪個夜市是外國遊客的最愛呢？結果顯示饒河街夜市以35.63%的比例榮登榜首，士林夜市則以31.09%屈居第二。這項結果確實令人意外，畢竟士林夜市多年來一直是台北夜市的代名詞。饒河街夜市勝出的關鍵在於其適中的規模和交通方便性 - 全長僅600米，從頭逛到尾不會太累，加上鄰近台鐵及捷運的松山站，對外國遊客來說相當方便。相比之下，士林夜市雖然規模更大、攤位更多，但也因此顯得較為擁擠混亂，部分遊客反映價格偏高且商業化程度過重。

饒河街夜市以35.63%成為外國人最愛的夜市。（圖片來源：台灣交通部觀光署）

士林夜市地下美食區人潮洶湧，各式小食攤位林立，選擇眾多。（Getty Images）

調查更發現，美國遊客在夜市的購物力最強，平均每人每日在購物上花費40.85美元，主要購買茶葉、紀念品和特產，顯示他們不只品嚐美食，更將夜市視為購買手信的重要地方。

寧夏夜市的傳統小食攤位，保留道地台灣味，深受外國遊客喜愛。（網上圖片）

南部兩大夜市擠身前10

台北有饒河、士林、寧夏及迪化街，4個夜市上榜，依然是夜市最集中的區域，但高雄的表現特別突出。六合夜市以8.34%排名第五，瑞豐夜市則以3.23%位居第八，兩者都超越了台中一中街夜市（2.76%）和宜蘭羅東夜市（2.60%）。六合夜市的優勢在於其觀光定位明確，從美濃板條到木瓜牛奶，提供完整的南台灣美食體驗，加上鄰近美麗島捷運站，交通極為便利。瑞豐夜市則以在地特色取勝，每週四至週日營業，攤位多元且價格親民，是高雄人的私房推薦。

高雄六合夜市的海產攤位，新鮮海鮮即叫即煮，展現南台灣的海港特色。（網上圖片）

瑞豐夜市的萬國牛排攤位前人潮不斷，平價美味深受在地人推薦。（網上圖片）

第六到第十名分別是：基隆廟口（5.36%）、迪化街大稻埕（3.55%）、瑞豐（3.23%）、一中街和羅東。基隆廟口夜市以海鮮小吃聞名，特別是鼎邊趖和天婦羅，深受日韓遊客喜愛。迪化街夜市則結合傳統市場與夜市特色，白天賣南北貨，晚上變身美食街，獨特的歷史街區氛圍讓遊客體驗不一樣的夜市風情。

基隆廟口夜市的天一香肉羹順，屬百年名店，堅持傳統做法，用料十足是必嚐的在地美味。（網上圖片）

2024年度十大來台旅客最愛夜市

饒河街夜市 士林夜市 寧夏夜市 台中逢甲夜市 高雄六合夜市 基隆廟口夜市 迪化街（含大稻埕）夜市 高雄瑞豐夜市 台中一中街夜市 宜蘭羅東夜市

台灣交通部觀光署

