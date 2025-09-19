皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
台灣女團遠赴富國島拍寫真 獻性感初體驗
【on.cc東網專訊】台灣女團「黑曜精靈」成員Mila林采婕與Vennesa郭郭，日前遠赴越南富國島拍寫真，當獲知要拍攝寫真書時，兩人心情都是既興奮又緊張，林采婕雖然15歲即選上「璀璨之星」花漾少女冠軍，但她坦言，其實她對自己的身材沒自信，尤其這次要拍比堅尼，不過她想到媽媽以前曾鼓勵她，要趁年輕的時候多展現自己：「所以我想趁著這次出國拍照，呈現自己健康、生活的一面，為23歲留下記錄，20年後還可以回頭看看自己的寫真。」郭郭拍攝前也非常擔憂：「因為之前都沒有穿過比堅尼，很擔心會不好看，真的好緊張，但拍完後，我覺得效果真的很好！」
此外，因拍攝順利，每天收工後，兩人會瘋狂去超市採購和吃越南美食，愛吃零食的郭郭，買到行李箱超重，塞爆各式各樣越南零食：「因為超市太便宜了，香蕉乾、腰果等等都好吃又好買。」
