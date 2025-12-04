精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界
一場橫跨三疊紀、侏羅紀與白堊紀的史前探險即將在台北關渡碼頭登場！號稱台灣首座戶外沉浸式恐龍主題樂園的《恐龍大復活 關渡探險樂園》將於2026年1月17日揭幕，佔地近5,000平方米，展期長達400天，打造出如電影《侏羅紀世界》般的震撼場景。近70隻超擬真動態恐龍將在園區現身，讓大家一秒穿越回遠古時代。
重現三大恐龍時代 13米高巨龍
園區以三大恐龍時代為主軸，看到霸王龍、腕龍、迅猛龍、異特龍、梁龍等多種經典恐龍，最大模擬體型高達13米、長約20米，且所有恐龍均有機械動態與聲響系統，搭配特效與震動地面，讓人彷彿置身史前叢林。多個互動場景包括霧氣瀰漫的「侏羅密境」，迅猛龍群奔馳的「猛獸出擊」，再到高達13米的梁龍與腕龍現身的「巨獸出沒」。
從看展變身馴龍師
樂園不只是靜態展示，更設計多項互動體驗，小朋友一定大愛的「勇闖恐龍島」，可以騎上暴龍或角龍拍照，體驗餵食恐龍的震撼感，還能在氣墊樂園盡情放電，或在腫頭龍擂台上與其他小朋友一較高下。這些活動不僅好玩，也富有教育意義，讓孩子在遊戲中學習恐龍知識。
小恐龍明星巡場 限定周邊商品
除了大型恐龍模型，園區還安排「小恐龍偶裝明星」不定時現身，主動與遊客互動。孩子們可以與可愛恐龍合照，留下如電影劇照般的回憶。園區亦設有主題商店，推出多款展期限定商品，包括恐龍徽章、毛公仔、模型與收藏票卡等，僅在展期內販售。
恐龍大復活 關渡探險樂園
價錢：HK$50
（原價HK$74）
恐龍大復活 關渡探險樂園
地址：台北市北投區知行路360-1號／關渡棧橋碼頭（地圖按此）
日期：2026年1月17日至2027年2月21日
時間：10am–6pm（5pm停止售票入場，除夕休園）
網址：按這裏
