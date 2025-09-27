台灣對陣風戰機感興趣 製造商：軍售由法國政府決定

【on.cc東網專訊】法國達索航空董事長兼行政總裁特拉皮耶（Eric Trappier）周三（24日）證實，由於現役幻影2000戰機接近退役，台灣顯然對採購陣風戰機感興趣。惟他強調，任何軍售將不是由製造商，而是由法國政府決定。

特拉皮耶出席法國國民議會經濟事務委員會聽證會，有議員提到近期訪台時得悉幻影2000備用零件最長可能需兩年才能送達，詢問延遲是技術原因或政治限制所致。特拉皮耶承認，幻影2000逐漸停產致維護難度有增無減，正在努力支援台灣。特拉皮耶表示，達索的客戶正從幻影2000轉向陣風，台灣希望獲得陣風。惟特拉皮耶表明，對台軍售不在達索權限範圍內，同時不會評論軍售對錯。

廣告 廣告

台灣於1990年代向法國採購60架幻影2000，多次事故後數量已減至54架。台灣一直投入資源維持幻影2000運作，去年與法國賽峰集團及歐洲導彈集團簽署3.4億美元（約26.5億港元）合約，以獲得引擎與空對空導彈備用零件。此外，台灣還撥款480萬美元（約3,744萬港元）委託達索研究，評估雙座幻影2000能否再使用20年。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】