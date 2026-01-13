珍奶、臭豆腐跌出前３！網友推薦台灣小吃Top10，冠軍口味多、簡單料理

提到台灣小吃，你腦海中浮現的是哪１道美食呢？滷肉飯的濃郁醬香撲鼻而來，炸得金黃酥脆的雞排讓人忍不住咬一口，珍珠奶茶的Q彈口感更是在全球飲品界掀起熱潮！另外還有夜市經典如蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐，這些台灣小吃不僅深植在地飲食文化，更成為外國旅客來台必吃美食。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網友討論度最高的10大台灣小吃，這些經典美食不僅滿足味蕾，更承載濃厚的文化記憶，讓人一嘗難忘。

No.１ 水餃

水餃這個經典的台灣小吃，外皮薄而彈性十足，內餡飽滿多汁。煮熟後搭配一點醋和蒜末的佐料，也有人鍾愛醬油、醬油膏，一口咬下，湯汁立刻在嘴裡爆開，麵皮與肉餡的鮮美融合，散發濃濃的香氣，瞬間滿足了味蕾。

PTT網友不時就會發問：「市區有推薦好吃的水餃嗎」「台北哪間水餃店很好吃的」「誰是冷凍水餃霸主」，各大社群更常有人分享嘗鮮心得。

水餃憑著濃郁的湯汁與多樣的餡料，成為了街頭巷尾的招牌國民小吃，無論各地都能看見它的身影。不僅有傳統的豬肉、高麗菜餡，也有牛肉、蝦仁、剝皮辣椒等，適合各種口味需求。家家戶戶的冰箱中，一定也有幾包喜愛的冷凍水餃，方便美味，簡單下鍋就能獲得完美的１餐。

▲水餃口味多，能滿足不同人的用餐喜好。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

No.２ 雞排、鹹酥雞

誰能不愛金黃酥脆的炸物！說到台灣小吃，絕對不能忘記雞排與鹹酥雞，不只台灣人喜歡，更是全球食客都愛不釋手的美味！在油鍋中炸至外酥內嫩的雞排，輕輕撕咬１口，脆口的炸皮與厚實的肉塊散發著香氣，帶有１層微微的香料味，肉質多汁鮮嫩、外皮又分成好幾款，你是「兒時傳統派」「改良脆皮派」還是「特殊刷醬派」呢？

鹹酥雞則是將雞肉、魷魚、甜不辣、米血、蘿蔔糕等多樣菜色，炸到金黃酥脆後，撒上九層塔和蒜末，香氣四溢，令人一口接一口停不下來。知名店家如派克雞排、艋舺雞排、士林豪大大雞排、台灣鹹酥雞、鹹酥李都是必訪的名店，還有被許多網友稱讚的「熊厚呷鹹酥雞」，不僅在國道服務區爆紅，也成為Threads友們熱議的必吃隱藏版美食。

▲鹹酥雞撒上九層塔和蒜末，香氣四溢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

No.３ 牛肉麵

牛肉麵是台灣的國民美食之一，湯頭濃郁、牛肉軟嫩、麵條彈牙，無論是紅燒還是清燉，鮮味十足的暖湯下肚，都是１碗最完美的享受。紅燒牛肉麵湯頭注重濃厚口味，以豆瓣醬、醬油為基底熬製而成，湯汁濃郁帶點爽辣；清燉牛肉麵則湯清味鮮，湯底的鮮甜與肉質的香氣相得益彰。

提到好吃的牛肉麵，每個人心中都有自己的偏好與派別，不只是口味的選擇，更是一種深植人心的國民美食記憶。有網友提到西門町富宏牛肉麵與建宏牛肉麵，「原味湯頭富宏勝（可以吃出牛肉味）、麵條與牛肉是建宏勝」；另外，台北捷運也曾整理出牛肉麵地圖，精選了台灣米其林指南、台北國際牛肉麵節、500碗推薦等名店，提供老饕們參考。

▲富宏牛肉麵是西門町美食之一。（圖片來源：PEKO の Simple Life）

No.４ 珍珠奶茶

珍珠奶茶是台灣獨創的飲品，將滑順的奶茶與Q彈的珍珠結合，大口吸入嘴裡，濃郁的奶香和甜美的茶味交織，珍珠的Q感更為飲品增添層次，帶來無窮的幸福感，可說是人見人愛的台灣之光！

若要品嘗經典的珍珠奶茶，試試號稱首創的春水堂與翰林茶館；台灣知名手搖店如50嵐、珍煮丹、CoCo都可、大苑子、鶴茶樓、清心福全、麻古茶坊、再睡五分鐘、迷客夏等，各有自家的配方，無論是黑珍珠、白玉珍珠，或是深受許多年輕人讚賞的黑糖派都有眾多擁護者。百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」日前推出法國高中生遊台灣系列，就帶著他們挑戰台灣飲料一條街，開心享受珍奶的美味，吸引破百萬觀看次數。

▲珍珠奶茶口感豐富。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

看更多：豬頭飯、牛汶水是什麼？網友推薦10大台灣特殊小吃，第２名只有台中人吃得懂

No.５ 臭豆腐

將無味的豆腐發酵，就成了夜市中的霸王級小吃「臭豆腐」！這１道口感極為特殊的美食，可說是台灣街頭小吃中的極致挑戰。有多種吃法，尤其以「炸」最具代表性，將外皮炸到酥脆，內餡則保持著軟嫩的質地，搭配泡菜與蒜末醬料一起品嘗。它的魅力在於獨特的發酵氣味，讓第１次嘗試的人可能被嚇到而猶豫，不過也有很多人鼓起勇氣品嘗後，被它的美味所征服。

吃過較容易接受的炸臭豆腐，接著可以試試看塗上蜜汁烤醬的炭烤版。一旦進階成蒸煮的，例如鴨血臭豆腐、臭臭鍋等，便會散發更加濃烈的氣味，打敗不少挑戰者。只能說臭豆腐的香，只獻給懂得欣賞的有緣人啊！

▲臭豆腐味道特殊，有些人無法接受。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

No.６ 米糕、油飯

米糕和油飯是台灣傳統的家常美食，當米粒吸滿了滷汁的精華，散發美味的鹹甜香，讓人無法抗拒。《被誤解的老台菜》作者黃婉玲提到，油飯是在糯米蒸熟後，用大量紅蔥頭油和滷汁拌勻；米糕則是糯米蒸熟後，盛出１碗再淋上肉燥醬汁，兩者作法、油量、口感都有差異。

PTT網友常針對筒仔米糕、散米糕（碗裝米糕）的正統性進行辯論，筒仔米糕形狀為圓柱體，會將餡料、糯米一同在瓷瓶、竹筒或鐵罐中炊煮；不過，中南部除了有筒仔米糕，散米糕也很有名，許多人不了解作法，認為米糕跟油飯吃起來類似，紛紛笑稱「散米糕跟油飯炒飯有什麼不同」「油飯＋杯子＝米糕，油飯＋葉子＝粽子」「丹丹的香酥米糕算是一種米糕嗎？散開就是油飯啊」。

▲淋上滷汁後的米糕，讓人口水直流。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

No.７ 滷肉飯、肉燥飯

滷肉飯、肉燥飯是台灣餐桌常見的經典小吃，米飯上覆蓋著滷肉或肉燥，濃郁卻不膩口，肥瘦適中的肉塊入口即化，飯粒吸滿了滷汁，好吃到台灣新興嘻哈廠牌「WaverLAB 搖擺實驗室」寫了１首歌，歌詞唱著「這碗真的太香了，不要再說了，熱騰騰的煙霧瀰漫真的太ㄎㄧㄤ了」，至今累積171萬人次觀看；就連日本獨立歌手veno也推出〈深夜的滷肉飯〉，描述滷肉飯的煮法與調味 ，讚揚這道讓每個人都念念不忘的台式美味。

想隨時在家品嘗頂級滷肉飯，又沒時間買食材燉煮？新東陽推出「台灣黑豬滷肉調理包」，嚴選台灣黑豬肉及純釀造醬油調製獨家滷汁，膠質豐富、肥瘦比例拿捏得剛剛好，拌入白飯、青菜，還可以做成滷肉豆腐、蒸蛋等百變料理，香氣四溢令人食指大動。

▲滷肉飯鹹香美味，是台灣人常吃的經典小吃。（圖片來源：大手牽小手。玩樂趣）

No.８ 湯包、小籠包

湯包和小籠包的魅力，早已征服國際旅客的味蕾。那皮薄有彈性的外表，光看就讓人食指大動；咬下去湯汁爆開，和鮮香肉餡一起在嘴裡融合，滿口都是幸福的滋味。

湯包的特點是湯汁多，小籠包則肉餡鮮美。《食尚玩家》曾介紹彰化有間「莊手工鮮肉湯包」，一顆顆可愛的薄皮湯包，咬下去直接爆汁，餡料除了鮮肉之外，還有絲瓜蝦仁、四物雞肉可以選擇；新北湳雅夜市也有１家「板橋小籠包」，曾創下日賣４千顆的超狂成績，有蒸的也有炸的，老饕們一定要找時間去嘗嘗！

▲「莊手工鮮肉湯包」的湯包湯汁超多。（圖片來源：剎有其食）

No.９ 滷味

滷味是夜市常見的美味，也是國民宵夜的熱門選項之一，分為冷滷與熱滷，將各種食材如鳥蛋、豆腐、甜不辣、豆皮、海帶、鴨翅等放入香濃的滷汁中燉煮，讓混合獨門香料和醬油調製的滷汁，細細地滲透入每一種食材，散發出濃濃的焦糖香氣。

西門町武昌街老天祿滷味是台北知名冷滷店家，鴨翅、鴨舌、豆乾、脆腸等，受到巨星劉德華、張學友、劉嘉玲的喜愛，也是熱門伴手禮。另一個人氣排隊名店是師大燈籠滷味，香氣四溢、深受老饕青睞。而在國道服務區也能買到滷味豆干、蛋白、米血、大腸等，不論鹹香或清甜，滿滿台味都是旅途中最療癒的補給。

▲老天祿滷味是西門町知名美食。（圖片來源：米寶麻幸福滿載）

No.10 肉圓

肉圓可是台灣人超愛的小吃之一！你知道嗎，這道美味在台灣各地做法和醬料大有不同，常見的肉圓內餡有豬肉、香菇、滷蛋、筍丁等，新竹甚至還會加入紅糟肉。

「肉圓北炸南蒸」的說法，其實是以彰化為基準，彰化以北多用油炸，彰化以南則是大多用清蒸。在北部與彰化，大家更愛低溫油泡的炸肉圓，將外形光滑嫩透的肉圓放入油鍋中，表皮會開始出現很多小氣泡，讓口感變的更Q彈可口，如果油溫更高、炸得更久一點，就變成外酥內Q的脆皮肉圓，最後淋上１層蒜泥醬、１層甜醬增添風味。

而南部地區的清蒸肉圓，特徵是擁有白色的嫩薄外皮，滋味較為清爽。網友評論，「小孩子才做選擇，當然是炸」「炸的啊！要吃蒸的不如吃水晶餃」「蒸的，尤其蝦仁肉圓超好吃」「土生土長高雄人，蒸肉圓沒有之一，而且還要加很多番茄醬」。

▲比起清蒸肉圓，北部較常看到低溫油泡的炸肉圓。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

▲台灣小吃討論度Top 10。（圖片來源：網路溫度計）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月12日至2025年03月11日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章