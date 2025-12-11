關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

台灣平價溫泉攻略：8大高CP值住宿精選 (北投/谷關/台東)

台灣平價溫泉
台灣素有「溫泉王國」嘅美譽，得天獨厚嘅地理環境造就咗從北到南遍布全台、種類多樣嘅溫泉。如果你渴望一場洗滌身心嘅溫泉之旅，又擔心預算超支，咁呢份精選嘅「台灣平價溫泉」攻略就啱晒你！

Trip.com 專業團隊為你精心挑選咗 8 間價格親民、CP 值爆表嘅住宿推薦，涵蓋咗各溫泉酒店嘅詳細簡介、泉質介紹、交通資訊同地理位置，助你輕鬆規劃一趟高性價比、舒適療癒嘅台灣溫泉之旅。

台灣平價溫泉｜台北旅遊優惠

✈️ 香港飛台北交通指南

台灣溫泉資源多數集中喺北台灣。，從香港出發前往台北嘅交通選擇多元又便捷，每日都有多個直航航班飛抵台北，平均飛行時間僅約 1.5 至 2 小時，省時方便。建議先飛抵台北，再輕鬆轉乘前往各具特色嘅溫泉區。

♨️ 台灣平價溫泉推薦一覽表 (高 CP 值 8 大精選)

區域

溫泉名稱

特色亮點

交通方式

連結

北部｜台北北投區

台北麗之湯温泉會館

日式木質風格、原石美人湯、備品齊全，適合獨旅/家庭/好友同行

捷運新北投站步行約 10 分鐘

點此查看

北部｜台北北投區

台北北投鳳凰閣温泉飯店

北投老字號日式旅館、白硫磺泉質、原木地板與原石浴池、鄰近地熱谷與多個景點

捷運新北投站步行約 15 分鐘

點此查看

中部｜台中和平區

臺中谷關明高温泉會館

位於谷關中心、優質碳酸泉、八仙山冷泉供應、附停車場

台灣好行 153 谷關線至谷關站

點此查看

南部｜高雄苓雅區

高雄寒軒國際大飯店

高樓景觀、鄰近景點及機場、設施完善、商務與度假皆適合

高雄捷運市政大樓站步行 15 分鐘

點此查看

南部｜高雄六龜區

高雄國蘭花園 Villa

依山傍水、日式禪風庭園、弱鹼性美人湯、自然湧泉混合泉質

高鐵左營站搭 8023 公車至寶來

點此查看

南部｜台南白河區

關子嶺富野溫泉會館

關子嶺泥漿溫泉、平價湯屋與客房、山林環境幽靜療癒

新營火車站搭黃 9 公車至關子嶺

點此查看

東部｜花蓮瑞穗

花蓮瑞雄温泉旅館

高性價比黃金湯、天然鐵質溫泉、堅持原湯 20 年、溫泉色澤會自然氧化變金黃

瑞穗火車站搭計程車約 10 分鐘

點此查看

東部｜台東卑南鄉

台東知本泓泉温泉渡假村

溫泉村環境幽靜、紅磚建築溫泉旅宿、周邊自然景觀豐富

知本火車站搭計程車前往

點此查看

更多台灣平價溫泉推薦

台北麗之湯溫泉會館：日式原石美人湯

台北麗之湯溫泉會館喺北投溫泉嘅源頭——好靜嘅銀光巷入面，呢間溫泉會館主打高品質嘅「台灣平價溫泉」體驗。佢用典雅嘅日式建築風格同埋溫潤嘅木質設計，好巧妙咁營造出靜謐又溫馨嘅休息 feel，好多客人都好鍾意㗎！旅館入面有晒由單人到多人嘅各式和式房型，無論你係自己一個去旅行、朋友一齊去定係一家大細去，都搵到最舒服嘅空間。特別要講嘅係，呢度以招牌嘅「美人牛奶浴」同充滿自然氣息嘅原石溫泉池出名，佢獨特嘅硫磺泉水質，可以幫你好好咁舒緩旅途嘅疲勞，令人身心放鬆。會館入面乜嘢都齊，環境好清幽舒服，等你喺唔使擔心荷包嘅預算下，盡情享受一場療癒身心嘅台灣平價溫泉假期。

  • 交通方法： 你可以搭台北捷運到「新北投站」落車，出站之後轉搭飯店提供嘅貼心接駁車，又或者選擇行路大約 10 分鐘就到，交通好方便。


台北麗之湯温泉會館(Hot Spring Resort)

地址：温泉路銀光巷4之1號, 北投區, 台北, 112

選擇房型

台北北投鳳凰閣溫泉飯店：浸喺「不老之湯」嘅懷舊風情

台北北投鳳凰閣溫泉飯店呢間鳳凰閣溫泉飯店就喺北投著名嘅地熱谷嗰頭，周圍好多出名嘅觀光景點，係探索北投風光同埋體驗「台灣平價溫泉」嘅理想落腳點。飯店以佢純粹嘅日式風格同埋天然原石溫泉池出名，提供北投獨有、俾人叫做「不老之湯」嘅純天然白硫磺泉。呢種咁珍貴嘅水質唔單止可以有效促進血液循環，仲可以深層咁舒緩身心疲勞。成間旅館都精心採用原木地板同埋榻榻米設計，營造出好濃嘅懷舊 feel 同埋好靜嘅浸溫泉氣氛。佢匿喺北投嘅自然山林入面，旅客喺呢度寬敞又安靜嘅空間入面可以徹底放鬆，享受純淨嘅泉水同埋隨住季節變化嘅窗外靚景，絕對係又平又抵玩又充滿日式風情嘅「台灣平價溫泉」住宿首選。

  • 交通方法： 坐台北捷運去到「新北投站」，出站之後可以選擇搭飯店接駁車，或者一路欣賞風景一路行大約 15 分鐘就到。


台北北投鳳凰閣温泉飯店(Phoenix Pavilion Hot Spring Hotel)

地址：北投區温泉路106之1號, 北投區, 台北, 112

選擇房型


臺中谷關明高温泉會館：谷關「美人湯」嘅歷史味道

臺中谷關明高温泉會館就喺台中谷關溫泉區嘅中心地帶，明高溫泉會館周圍有谷關溫泉文化館、梢來步道同八仙山等等好多景點，係體驗「台灣平價溫泉」嘅熱門選擇。谷關溫泉由日治時期開始，已經係好出名嘅溫泉療養勝地。旅館入面啲房全部都提供谷關獨有、冇色冇味嘅優質碳酸泉，呢種俾人叫做「美人湯」嘅泉水，可以令你皮膚滑嘟嘟；同時，佢仲引入八仙山純淨嘅山冷泉俾人沖涼同飲用，一冷一熱嘅雙泉體驗真係好驚喜。呢度交通好方便，仲有專屬停車場，俾你自駕遊都唔使煩。住喺明高，你就可以用超值嘅價錢，享受極致嘅溫泉放鬆時間。無論你係計劃一個深度旅遊定係純粹嘅假日休息，呢度都可以俾你一個又舒服又療癒嘅「台灣平價溫泉」體驗。

  • 交通方法： 由台中火車站出發，搭台灣好行 153 谷關線，喺「谷關站」落車就輕鬆到喇。


臺中谷關明高温泉會館(Mingao Spring Hotel)

地址：東關路一段92號, 和平區, 台中, 424

選擇房型

高雄寒軒國際大飯店：城市入面嘅溫泉綠洲

寒軒國際大飯店就喺高雄市中心嘅四維路上，地理位置好到冇得頂，交通四通八達，距離高雄國際機場淨係需要大約 20 至 30 分鐘車程。呢座 42 層樓高嘅地標建築，以佢獨特嘅大片景觀玻璃設計而出名，等入住嘅旅客可以將成個高雄城市嘅靚景盡收眼底。飯店入面設施好齊全，仲特別設有溫泉設施，等你喺繁華都市入面都可以享受片刻嘅浸溫泉樂趣，體驗「台灣平價溫泉」嘅舒服。佢哋服務又親切又周到，無論你係公幹定係去玩，都可以感受到賓至如歸嘅放鬆。飯店周圍好多大型購物中心、娛樂場所同埋豐富嘅歷史景點，位置超好，係你探索南台灣、同時又可以安排「台灣平價溫泉」行程嘅理想落腳點，真係方便又住得好。

  • 交通方法： 高雄捷運市政大樓站，行 15 分鐘


高雄寒軒國際大飯店(Han-Hsien International Hotel)

地址：四維三路33號, 苓雅區, 高雄

選擇房型

高雄國蘭花園 Villa：寶來山水之間嘅「美人之湯」

高雄國蘭花園 Villa位於高雄寶來溫泉區，國蘭花園 Villa 靠住山又近住水咁起，以精緻嘅日式禪風同埋雅致嘅庭園設計做主軸，營造出寧靜典雅嘅度假 feel。旅館入面提供嚟自天然露頭嘅溫泉，水溫大約 60 度，屬於好珍貴嘅弱鹼性碳酸氫鈉泉，有個靚名叫「美人之湯」。呢種獨特嘅泉水唔單止可以有效舒緩身體疲勞，仲幫到皮膚保養，等你浸完出嚟皮膚又滑又有光澤。呢度嘅泉水仲係由三個唔同嘅出水口溝埋一齊，搞到佢喺寶來地區嘅泉水水質好獨特。無論你係自己一個享受清靜、一家人溫馨出遊，定係同朋友一齊玩，你都可以在園區入面盡情享受浸溫泉嘅樂趣同埋自然靚景完美結合嘅享受，係體驗「台灣平價溫泉」同埋深度放鬆身心嘅最佳選擇。

  • 交通方法： 高雄高鐵左營站搭乘公車 8023 去到寶來溫泉區。


高雄國蘭花園Villa(Grand Orchid Resort Villa)

地址：寶來裏寶來二巷36-30號, 六龜區, 高雄

選擇房型


關子嶺富野溫泉會館：全世界少有嘅泥漿溫泉體驗

呢間喺台南關子嶺嘅溫泉會館，提供好多唔同款式嘅平價湯屋同埋舒服客房，係你體驗「台灣平價溫泉」嘅理想選擇。關子嶺以佢又稀有又獨特嘅泥漿溫泉出名全世界，暖笠笠又細緻嘅泥漿可以溫柔咁包住你全身，深層咁舒緩積埋嘅壓力和身體疲勞。會館周圍山路彎彎曲曲，綠油油嘅樹影環繞，營造出好悠閒清靜嘅浸溫泉氣氛，等你好似穿越時光隧道咁，遠離煩囂。旅客喺呢片自然景色入面，可以慢慢行，感受泥漿溫泉帶嚟嘅獨特療癒同埋徹底放鬆，忘記晒日常煩惱。無論你係自己一個搵清靜，定係同屋企人朋友一齊去，都可以在呢度享受泥漿溫泉嘅獨特魅力，體驗身心完全放鬆嘅舒服假期。

  • 交通方法： 新營火車站搭黃 9 巴士去到關子嶺站


關子嶺富野温泉會館(Hoya Hot Springs Resort Guanziling)

地址：關嶺里關子嶺28號, 白河區, 台南

選擇房型


花蓮瑞雄温泉旅館：東台灣嘅黃金湯泉

呢間出名CP 值高嘅民宿，係體驗「台灣平價溫泉」嘅優質選擇，特別提供瑞穗地區好出名嘅「黃金湯」。佢嘅泉水鐵含量好高，所以會呈現獨特嘅金黃色，仲有好多對人體好嘅礦物質。溫泉水源自地下 430 米深處，天然又純淨冇污染，啱啱出地面嘅時候係透明冇色嘅，但一接觸到空氣氧化之後，就會慢慢變成迷人嘅金黃色。民宿堅持用最純粹嘅「原湯」超過 20 年，為每個旅客提供最天然、最舒服嘅浸溫泉體驗，等你感受到賓至如歸嘅溫馨款待。環境又溫馨又典雅，設施又齊又貼心，無論你係自己去旅行、一家人出遊定係朋友一齊去，都可以在呢度享受天然黃金湯嘅滋養，徹底放鬆身心，過一個難忘嘅療癒假期。

  • 交通方法： 瑞穗火車站搭的士大約 10 分鐘就到。


花蓮瑞雄温泉旅館(Ruixiong Hotspring)

地址：温泉路3段185號, 瑞穗鄉, 花蓮

選擇房型

台東知本泓泉溫泉渡假村：歐式莊園入面嘅溫泉秘境

台東知本泓泉溫泉渡假村台東知本泓泉溫泉渡假村，喺知本溫泉村嘅龍泉路，享有得天獨厚嘅優美環境，靠住山又近住水咁起。佢嘅建築風格好獨特，用古典嘅紅磚同白牆紅瓦勾勒出好迷人嘅歐式莊園 feel，佔地超過 8,000 平方米。渡假村地勢好高，等你輕鬆俯瞰周圍壯麗嘅遠近景觀。因為佢喺半山腰，遠離主要馬路嘅嘈吵，呢度就更加顯得又安靜又優美，係想搵清靜嘅理想地方。渡假村入面提供一系列又舒服又齊全嘅溫泉設施，俾旅客同親友可以盡情享受浸溫泉嘅樂趣，同時沉浸喺大自然嘅懷抱。無論你係好想放鬆身心、擺脫日常煩憂，定係計劃一個悠閒嘅度假休息，知本泓泉都係絕佳嘅選擇。作為體驗「台灣平價溫泉」嘅高性價比住宿地點，佢完美結合咗壯麗景觀、舒服設施同埋高度隱私呢幾個優勢。

  • 交通方法： 台東火車站搭的士或者飯店接駁車大約 20 分鐘


台東知本泓泉温泉渡假村(Rainbow Hotel)

地址：温泉村龍泉路139巷1號, 卑南鄉, 台東

選擇房型

台灣平價溫泉 | 更多台北酒店推介

台北喜來登大飯店

用戶評分: 9.1/10.0

我在台北喜來登大酒店度過了愉快的時光。飯店員工非常專業，英語流利，溝通順暢。飯店提供便利的行李寄放服務，非常實用。 房間乾淨整潔，配備齊全，包括吹風機、水杯、餐具和免費瓶裝水等基本用品。不過要注意的是，飯店主餐廳位於較低樓層，午餐時間人潮較多，旅行團和其他客人絡繹不絕。因此，食物的氣味可能會在電梯裡久久不散，甚至會沾到衣服上。如果飯店能在房間裡提供空氣清新劑就更好了。 飯店地理位置優越，距離台北車站僅一站之遙，步行即可到達南溪購物區，無論是旅行還是休閒度假都非常方便。 總而言之，我強烈推薦台北喜來登大酒店，它地理位置優越，服務周到，住宿舒適。

預訂酒店

台北凱達大飯店

用戶評分: 8.7/10.0

這次訂購客房時出現了飯店、訂購者，與平台三方資訊不對等的情況。 （與後續入住設施和服務無關，故不在此細述） 先說優點，我們那一間的窗戶擦得非常乾淨 看出去的景色雖然不是特別漂亮，但已經是當地能看到最美的角度了 不得不說床墊躺起來非常舒服，很容易躺著躺著不小心就睡著了 房間位置是電梯出口處，基本上在床上是聽不見聲音的 白天也有服務人員按鈴積極詢問是否需要清潔客房，或者有衣物需要協助送洗 （送洗衣物需額外收費，飯店並未提供自助洗衣/烘衣機） 健身房比想像中的小，但沒有那麼多人使用，有需求的人不用太擔心 各設施都有不同的開放時間，設施沒有那麼豐富，但基本設施應有盡有了，建議登記入住後可以先去熟悉一下環境 最大的缺點是早餐 蛋的處理上需要再加強，全熟蛋、散蛋都不斷地吃到蛋殼 大部分的料理也都太乾了，但味增湯的表現不俗 浴缸下的污漬滿明顯的，且浴缸的尺寸很小 即便如此，放水仍需預留十分鐘左右，水壓並不高

預訂酒店

美麗信花園酒店

用戶評分: 8.9/10.0

距離忠孝新生捷運站走10分鐘左右就到 挺方便的，附近有個小商場可以吃東西👍🏻 酒店：房間整潔, 而且酒店員工服務態度良好👍🏻大堂有個小小的starbucks甜品比想像的好吃！還剛好住520號房哈哈，和男友住得很開心 有機會還會住喔！

預訂酒店

台北洛碁大飯店-忠孝館

用戶評分: 8.3/10.0

交通放便，位置又好，截通忠孝站3號出口就是啦，附近百貨公司林立，附近美食多不星數。酒店早餐麻麻地，可以在外購買，酒店前木枱服務有求必應，若能力之內， 浴室冇得頂 ，企缸又有 ，浴缸又有， 任君選擇， 酒店check out後 ，又可以寄存行李 ，服務貼心。

預訂酒店

台灣平價溫泉｜常見問題

台灣平價溫泉平均價格是多少？

大約每晚 NT$1,500–3,000 啦，不過唔同地區會差少少嘅。

北投、礁溪、谷關、關子嶺哪裡最便宜？

礁溪同谷關選擇最多，平日房價通常都係最抵嘅。

台灣平價溫泉需要自備毛巾嗎？

溫馨提示你：多數「台灣平價溫泉」嘅住宿地方，通常都會提供毛巾同埋基本嘅沖涼用品。不過，有啲單獨湯屋或者特別房型可能就要你自己帶啦。為咗確保你浸溫泉浸得開開心心，建議你喺訂房之前，一定要透過 Trip.com 網站或者 App 詳細睇吓每間住宿嘅設施資料，早啲準備定，咁你個溫泉之旅就會更加順利無憂啦！

更多台灣平價溫泉推薦

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

