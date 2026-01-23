台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

日阿蘇山直升機驚魂！台灣遊客加日飛行員失蹤，市長下令封區全力搜救

哇，這新聞聽起來像災難片情節，但偏偏是真實上演！2026年1月20日，一架從熊本縣阿蘇市的卡德利動物王國起飛的觀光直升機，突然失聯，機上載著兩名台灣遊客和一位資深日籍飛行員。警方出動無人機和搜救隊，在阿蘇火山口發現機體殘骸，但三人還沒蹤影。阿蘇市長佐藤義興一看情況嚴重，

台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

馬上宣布封鎖草千里ヶ浜觀光區，直到把人救出來為止。這地方本來是熱門景點，現在變成臨時禁區，遊客們只能望山興嘆。事發當天早上10點52分，

廣告 廣告

這架美國製的Robinson R44直升機，從動物園出發，本來是個10分鐘的空中遊覽，專門讓人鳥瞰阿蘇火山的壯麗景色。誰知起飛沒多久，就斷了聯絡。

台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

機上三人：64歲的日籍飛行員，有40年資歷，還是飛行教練；另外兩個是台灣人，一男一女，分別41歲和36歲，從台灣來度假的。根據台灣外交部消息，這兩位是情侶或朋友關係，

家屬已經趕到日本，領事館也派人協助。想想他們本來興沖沖來看火山，結果遇上這檔子事，運氣也太背了吧？搜救隊火速行動，用無人機掃描火山口，

台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

終於在草千里ヶ浜附近找到扭曲的機骸，散落在火山灰和岩石間。問題是，阿蘇山是活火山，噴出的氣體和水蒸氣讓能見度超低，救援人員戴著防毒面具，還得小心火山活動。

佐藤市長親自到現場視察，穿著防護衣，邊看邊搖頭。他在記者會上說：「氣體太濃，情況很棘手，但我們會和警方、消防隊合作，全力救人。」他還補充，封區是為了安全起見，

台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

避免遊客闖入添亂。據報，當天風速高達每小時20公里，天氣陰沉，增加了難度。這架直升機屬於岡山縣的Takumi Enterprise公司，社長出面道歉，說會全力配合調查。

飛行員是公司老將，經驗豐富，機體也剛通過檢查，怎麼會出事？目前猜測可能是機械故障、突發強風或火山氣體干擾導航，但官方還在查。

台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

但這次他態度堅定：「救人是頭等大事，景點暫停開放，直到大家平安。」他還呼籲民眾別亂傳謠言，耐心等消息。救援隊預計用直升機和地面小組繼續搜索，希望天氣轉好能加速。

Japhub小編有話說

哎呀，這意外提醒大家，出門玩要多注意安全，尤其火山區天氣多變。希望三人早日獲救，家屬別太擔心。如果你有阿蘇旅行經驗，來分享點小Tips，讓大家玩得安心點！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！