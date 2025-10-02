台灣成俄石腦油最大買家 3年進口680萬噸

【on.cc東網專訊】英國《衞報》周三（1日）報道，台灣成為全球最大的俄羅斯石腦油買家，自2022年2月以來估計進口約680萬噸石腦油，價值49億美元（約382億港元），等同於俄羅斯石腦油出口總額20%。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心、台灣環境權保障基金會等環保組織發表報告指，台灣今年上半年進口13億美元（約101億港元）俄羅斯石腦油，進口量按年增44%，月均進口量達到2022年平均水平近6倍。儘管台灣已加入對俄羅斯的制裁，並自視為烏克蘭盟友。惟俄羅斯仰賴能源出口收入而得以繼續戰爭，其中包括來自台灣數以十億美元資金。報告點名台塑石化股份有限公司，稱它是台灣最主要買家，對俄羅斯石腦油的依賴從俄烏戰爭前9%提高到今年上半年90%。

廣告 廣告

台塑石化回應稱，內部數據顯示去年2024年俄羅斯石腦油進口佔比約60%，2025年迄今約85%，並非報告提到的90%。如果計入自產石腦油，實際佔比分別為35%和48%。所有石腦油均以公開招標採購，沒有限定來源，但要求賣方遵守國際制裁和相關規範。石腦油是一種原油產品，用於製造半導體行業所需的化學品，而半導體產業是台灣經濟支柱。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】