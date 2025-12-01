台灣抽獎2.0｜「金福氣感謝季」金福氣活動延續！送機票/酒店/便利店禮物卡 即睇登記攻略、中獎再飛台北/台中/高雄

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
廣受港人歡迎的「遊台灣金福氣」抽獎活動，雖然已於2025年9月30日完結，但台灣交通部觀光署再推出2.0活動：「金福氣感謝季」，有機會獲得機票、酒店住宿券及便利商店禮物卡！即睇參加資格、條件、方法、領獎方式。
台灣抽獎2.0即日起接收登記
為吸引國際旅客、振興觀光，台灣觀光署推出了為期4年的「遊台灣金福氣」活動，向到台灣自由行的旅客以抽獎形式發放新台幣5,000元（約港幣$1,200）的消費金。「遊台灣金福氣」活動在今年9月30日結束，近日推出了升級版的「金福氣感謝季」！「金福氣感謝季」活動由即日起至2026年1月30日12pm，抽獎不用親身入境台灣，只要在3次抽獎日期前網上登記即可。旅客可以透過連結查詢登記資訊與抽獎結果，如中獎，系統會主動在抽獎日發送通知電郵予得獎者。變相可以留待獲到得獎消息後，再入境台灣兌換獎品，彈性得多！
台灣「金福氣感謝季」抽獎日期及領獎期限
第1次抽獎日期：2025年11月最後1週，最後領獎期限為2026年2月28日。
第2次抽獎日期：2025年12月最後1週，最後領獎期限為2026年3月31日。
第3次抽獎日期：2026年1月最後1週，最後領獎期限為2026年4月30日。
台灣「金福氣感謝季」抽獎參加資格
由2025年11月12日起，過去曾登錄「遊台灣金福氣」活動並且實際入境的自由行旅客，
到金福氣感謝季網站登記，登記成功後，即可參加每月抽獎。
如果未能抽中，將自動加入下一個月的抽獎名單。
台灣「金福氣感謝季」登記步驟
旅客抵達台灣需先於台灣消費金5000抽獎活動網站登記參加抽獎活動
於登記網頁上輸入姓名、國籍、護照號碼、電郵地址等資訊
台灣「金福氣感謝季」獎品
將會送出機票、飯店住宿券及價值5,000元新台幣的便利商店禮物卡。
台灣「金福氣感謝季」領獎步驟
中獎者收到中獎通知信後，須依信中提供的專屬連結進行獎項兌領預約，填寫預計抵台時間、航班和兌獎地點。
抵台後，中獎者請依照兌獎預約地點，於指定的日期前往5大機場旅客服務中心進行兌獎。
中獎者需出示中獎通知電子郵件中所提供的QR Code，並憑護照及相關旅行證明文件：電子機票、登機證等進行身分核對
如有新、舊護照更換問題，建議攜帶原始登錄護照或其他證明文件。
活動中獎獎項，依照交通部觀光署公告為主，中獎者不得更換。
