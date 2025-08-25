台灣擊敗美國 奪下威廉波特少棒世界冠軍

（法新社威廉波特25日電） 台灣少棒隊今天在林晉擇出色的投球表現下，在LLB世界少棒錦標賽世界冠軍賽以7比0擊敗美國山脈區（內華達州）隊，終結美國隊在此一賽事長達8年的霸權。

台灣（台北東園國小）擊敗美國山脈區（內華達州）隊封王後，寫下自2017年日本隊奪冠以來，國際球隊首次在這項賽事的勝利。

林晉擇連續讓對手前7名打者出局，前5局僅被擊出1支安打，送出4次三振。

這位來自台北的12歲小將在第5局的5分大局中，自己還轟出一支帶3分打點的三壘安打。

台灣在賓州威廉波特（Williamsport）舉行的這項比賽獲勝，使得全隊獲得第18座世界少棒錦標賽冠軍，這是除美國之外奪冠最多的國家，也是自1996年以來首次奪冠。

林晉擇說，「我非常興奮」，「我第1局非常緊張，但之後就很順利。」

代表亞太地區的台灣隊在國際組決賽中淘汰代表加勒比地區的阿魯巴（Aruba）；內華達則在美國組決賽中擊敗康乃狄克晉級冠軍賽。