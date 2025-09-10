台灣最大型手作體驗館DIWHY STORE首登香港！逾千款手作搭飾＋12大DIY體驗＋Gen Z必玩自拍亭｜Yahoo活動街

全港文青手作迷注意！台灣最大型文創手作體驗館 DIWHY STORE 今個秋天首度來港，與東薈城名店倉攜手呈獻「Chill『飾』玩周年慶」，慶祝 CLUB CG 五周年。由 2025 年 9 月 18 日至 10 月 19 日期間限定開設的「DIWHY Chill『飾』玩研究所」，將帶來逾千款自由配搭材料及 12 款 DIY 體驗，涵蓋服飾、手機配件、寵物用品等，讓手作達人、Gen Z 一族、情侶與親子家庭盡情發揮創意，打造專屬個性作品！

過千款材料＋12大DIY體驗一次滿足

研究所內設計猶如迷你創意工場，刺繡布章款式多達 800 款，配合串珠、小物等搭飾，讓參加者隨心混搭。DIY 體驗選項包括 T 恤、襪子、鞋帶、托特包、行李帶、卡套、手機掛繩、字母掛飾、肖像匙扣、人生四格掛飾及毛孩專屬頸巾，全面涵蓋潮流單品，將個人風格轉化為生活日常。

聯乘港台插畫家 推出香港限定設計

活動特別邀請本地插畫家 Messy Desk，為五周年設計 20 款限定刺繡布章及鑰匙扣，靈感取材自香港地道元素如蛋撻、點心及大嶼山的士，讓參加者將港味注入手作作品。另有本地藝術家 Kazy Chan、Moving Drawing 及台灣 Hululu 團隊於週末駐場參與「Make Your Day『飾』彩畫站」，即席為粉絲創作插畫，紀錄與毛孩、摯愛或朋友的珍貴時刻。

Gen Z 必玩韓式四格自拍亭＋AI造型師

東薈城名店倉二樓設置全港首個生日主題「韓『飾』人生四格自拍亭」，配合「CLUB CG Happy Birthday」字款與五周年蛋糕元素，會員只需 HK$30 即可拍攝專屬紀念照片。拍照後更能於研究所加上潮流搭飾，製成迷你 CD 鎖匙扣隨身攜帶。另一亮點是「出『飾』AI造型師」，會員可透過 TAIKOO+ 或微信登記，即場拍攝生成 AI 頭像並分析個人風格 DNA，獲得專屬穿搭建議及短片，兼可帶走迷你扭蛋機造型匙扣。

活動資訊總覽｜DIWHY Chill『飾』玩研究所

・日期：2025 年 9 月 18 日至 10 月 19 日

・地點：東薈城名店倉（港鐵東涌站直達）

