回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
台灣機票優惠｜中華航空機票買1送1！來回台北/高雄人均$1,200起 10月起推Care Bears聯名餐點甜品、商品
想去台灣旅遊的朋友有福了！中華航空再推出買1送1機票優惠！於即日起至12月10日期間於官網預訂香港來回台北或高雄機票，連稅包23KG行李人均只需$1,200起！適逢中華航空與知名手搖品牌五桐號再度合作，於10月1日起推出美國經典品牌Care Bears機上聯名餐點，凡乘搭中華航空經濟艙的旅客，均可品嚐到特色甜點及飲品，還可購買一系列Care Bears限定周邊商品，今年年底前又多一個去台灣的理由！
買1送1優惠！飛台北、高雄連稅包23KG行李$1,200起
中華航空又推出平機票，由即日起至12月10日期間，於官網預訂香港來回台北或高雄經濟艙機票可享有買1送1優惠，飛台北人均$1,297起、飛高雄人均$1,307起，出發日期同樣由即日起至12月10日，票價已連稅及包23KG行李，優惠送完即止，相信又會掀起一輪搶機票熱潮！萬一錯過了優惠的話，Yahoo購物專員幫大家睇過Trip.com票價，以10月15日至22日做測試點，預訂中華航空飛台北來回機票每人$1,241起、飛高雄每人$1,239起，比起官網還要便宜，大家買機票時不妨再對比一下。
中華航空機票
10-12月最低票價：台北$1241起、高雄$1239起
10.1起推Care Bears聯名餐點、零食、商品
特別一提的是，中華航空與知名手搖品牌五桐號再度合作，於10月1日起推出多款美國經典品牌Care Bears機上聯名茶香及水果風味的餐點及甜點，台灣出發全航線、全艙皆可享用，包括清香烏龍小雪餅、草莓千層夾心派，以及紅心芭樂綠茶冰淇淋，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。飲品部分，全航線商務艙及全艙還會提供百香果紅茶氣泡飲。另外，華航還推出一系列 Care Bears限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及啤牌等，即日起於華航 eMall 網站開放預購，隨時隨地可將Care Bears帶返屋企！
