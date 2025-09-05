Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

台北機票優惠｜快閃台北只要$99！搭中華航空一口價連稅包23KG行李，分分鐘食到CHIIKAWA餐點

旅遊不需要大費周章計劃，只要一個周末就可以起行！多年來都是港人快閃首選地的台北，將於在9月9日有激抵價來回機票優惠，只要$99就搭到中華航空到桃園機場，價錢已連稅、包23KG寄艙行李，十分抵玩～即睇詳情！

$99連稅、包23KG行李飛台北

Trip.com推出一口價機票優惠，只要$99就可以搭中華航空飛台北！價錢已經連稅，包7KG手提行李及23KG起的寄艙行李行額，出發日期為由9月9日至2025年12月31日，有效期為2-7日。要成功搶到，必須透過APP頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享受優惠。大家還要提前看看月曆，淡季平日出發的話，成功率普遍會高一點。另外，想付款時可以快速完成填寫步驟，可以在Trip.com常用旅客及付款方法欄中事先填寫護照及付款信用卡資料，那麼付款時就可以點選常用資料以節省時間。

台北來回機票連稅$99

優惠推出日期：2025年9月9日9pm

旅遊日期：2025年9月9日至2025年12月31日

每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客

推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）99 HKD 預訂香港前往台北、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）

可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準

台北一口價機票$99（Getty Images）

提提大家，中華航空2024年與台灣茶飲品牌五桐號，聯手推出獨家Chiikawa機上甜品飲料，只要揀啱航線，就隨時見到小八、兔兔身影！

全航線、全艙 ｜百香果紅茶氣泡飲

不同航程的經濟艙 ｜紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋

台灣桃園出發的日本航線經濟艙 ｜抹茶達克瓦茲

台灣桃園出發的長程航線經濟艙 ｜抹茶紅豆Q心銅鑼燒

台灣桃園出發的長程航線豪華經濟艙 ｜鹽之花布列塔尼酥

台灣松山、高雄出發的經濟艙旅客 ｜楓糖奶油沙布雷

短線如沖繩、香港、釜山、熊本、福岡經濟艙｜聯名甜品（隨機）、包裝蜜桃冰茶

以茶做賣點的五桐號，特地為華航設計了以茶為基底的飲品和點心，如紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋等。（官方圖片）

每一款點心都超級可愛！（官方圖片）

Yahoo獨家優惠碼 HopeGoo訂機票減$120

除了Trip.com，HopeGoo都有機票優惠，如是新登記用戶，凡訂機票滿$1,099輸入Yahoo獨家HopeGoo機票優惠碼【YHFLIGHT】就減$120。Yahoo購物專員幫大家睇過，以10月20日出發、10月23日回程，HopeGoo最平的來回機票為香港快運，每人$1,107起，如要有寄艙行李，就可以揀大灣區航空或星宇航空，每人$1,352起，扣減$120後，香港快運只要$987起、星宇航空$1,232起。

台北來回機票—10月20日出發、10月23日回程

價錢：$1,107起

兌換期由即日起至2025年12月31日，在兌換後7日內使用便可。

立即訂購台灣機票

以10月20日出發、10月23日回程，HopeGoo最平的來回機票為香港快運，每人$1,107起，如要有寄艙行李，就可以揀大灣區航空或星宇航空，每人$1,352起。

