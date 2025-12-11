台灣溫泉一泊二食攻略：北投礁溪8大頂級酒店推介

焦點

台灣呢個寶島，擁有超過百處天然溫泉秘境，佢哋巧妙地散佈喺壯麗嘅山林、迷人嘅海岸線同埋繁華嘅城市入面。呢度嘅泉質超多樣化，景觀亦都變化萬千。無論你鍾意日式露天風呂嗰種禪意、探索山林秘湯嘅野趣，定係追求頂級溫泉度假酒店嘅奢華享受，台灣都可以滿足你嘅期望。如果你想將個溫泉假期提升到極致嘅輕鬆同享受，咁「台灣溫泉一泊二食」肯定係你嘅最佳選擇！呢種貼心嘅住宿 Plan，唔單止包咗你一晚舒服住宿，仲會為你精心準備豐富嘅晚餐同埋第二朝嘅早餐，等你完全唔使煩搵嘢食。搭配埋酒店內嘅大浴場、私人湯屋同埋各式各樣嘅精緻度假設施，你就可以全身心咁沉浸喺台灣溫泉嘅獨特魅力之中，享受一場身心靈嘅極致放鬆之旅。

Trip.com 幫你精選咗全台 8 間頂級溫泉住宿推薦，幫你規劃一個完美嘅「台灣溫泉一泊二食」之旅。呢份詳盡嘅旅遊攻略，唔單止有齊每間溫泉酒店嘅深度簡介，仲貼心提供埋交通資訊、地圖指引等等實用內容，等你輕鬆掌握所有細節，無憂無慮咁展開你嘅台灣溫泉度假體驗。無論你係想搵奢華享受，定係追求靜謐療癒，都一定可以喺度搵到最啱心水嘅「台灣溫泉一泊二食」理想選擇。

✈️ 前往台灣：香港飛台北交通資訊

如果你計劃去台灣浸溫泉，最方便入境嘅地方就係台北。由香港出發，每日都有好多直航機飛去台北桃園或者台北松山。由亞洲主要城市飛去台灣，航程只係需要大約 1.5 到 2 個鐘，好啱安排 3 到 5 日嘅輕鬆假期。

到咗台灣之後，無論你心儀北部出名嘅北投、烏來、礁溪溫泉區，定係想深入探索中南部嘅知本、谷關等溫泉勝地，都可以喺台北輕鬆轉搭高鐵、台鐵，或者揀方便嘅包車服務去。為咗確保你個「台灣溫泉一泊二食」行程順暢無阻，我哋強烈建議你提早預訂。

♨️ 全台 8 間頂級溫泉「一泊二食」推薦

我們為你精選了橫跨台灣北、中、東部的 8 間頂級溫泉酒店，讓你輕鬆找到心儀的度假選擇：

1. 台灣北部溫泉之選 (台北、新北、宜蘭)

區域/飯店名稱

溫泉泉質

特色亮點

交通方式

台北北投區 / 日勝生加賀屋

白磺泉

日式建築與精緻懷石料理；客房附私人半露天湯池。

捷運新北投站轉飯店接駁車（需預約）

台北北投區 / 大地酒店

白磺泉 (PH 4–5)

弱酸性白磺泉，多數房型溫泉入戶；設泳池、健身房。

捷運新北投站接駁約 3 分鐘

新北烏來區 / 馥蘭朵渡假酒店

碳酸氫鈉泉 (美人湯)

森林系氛圍；房型多附私人湯池；戶外景觀池鄰近瀑布。

台北市區開車約 40 分鐘

新北烏來區 / 璞石麗致溫泉會館

碳酸氫鈉泉

禪風木藝設計；房間含私人景觀湯池；提供山野料理。

客運至烏來站步行約 5 分鐘

宜蘭礁溪鄉 / 礁溪老爺大酒店

碳酸氫鈉泉

經典日式溫泉旅館風格；設施完善（露天風呂、泳池）。

台北搭客運約 1 小時或台鐵至礁溪站

宜蘭礁溪鄉 / 東旅湯宿溫泉飯店

碳酸氫鈉泉

簡約日式風格；私人湯池客房；適合短途慢活旅遊。

鄰近礁溪火車站步行約 8 分鐘

2. 台灣中部與東部溫泉之選

區域/飯店名稱

溫泉泉質

特色亮點

交通方式

南投魚池鄉 / 日月潭涵碧樓

碳酸泉 (或附近有溫泉)

獨享日月潭湖景；部分房型設私人溫泉；提供湖景晚餐。

台中高鐵站接駁約 90 分鐘

台東卑南鄉 / 知本老爺酒店

弱鹼性美人湯 (碳酸氫鈉泉)

設施完善（大眾湯、裸湯、泳池）；館內有表演、兒童設施。

台東火車站接駁約 25 分鐘（需預約）

更多台灣溫泉一泊二食推薦

♨️ 台灣溫泉一泊二食｜北部之選

台北北投區 | 北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店

北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店，絕對係「台灣溫泉一泊二食」入面嘅頂級奢華之選。呢間酒店完美承襲咗日本百年名門加賀屋嘅服務精神，用傳統日式建築結合日本能登半島嘅精湛工藝品，營造出極致典雅嘅和風環境。

佢提供高度私隱嘅日式客房，部分房型仲設有私人半露天溫泉池，等你盡享專屬泡湯樂趣。館內有寬敞舒服嘅男女大浴場同戶外露天風呂。佢個「一泊二食」方案，包咗一餐精緻嘅日式懷石料理晚餐同埋第二朝嘅豐盛早餐，將天然溫泉療癒同頂級美食體驗完美融合。

  • 交通： 捷運新北投站轉飯店接駁車（要提早預約）

  • Trip.com 評分： 9.3/10.0


北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店
北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店

日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)

日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)
日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)
日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)
日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)


選擇房型


台北北投區 | 大地酒店

北投地區另一間同樣令人心馳神往嘅「台灣溫泉一泊二食」選擇。呢間飯店以佢獨特嘅北投白磺泉而聞名，泉質係弱酸性，pH 值介乎 4-5 之間，水溫大約喺 40-45°C，對皮膚有極佳嘅滋養功效。

飯店內部設計典雅，客房用純白同原木嘅自然質感，打造出低調奢華嘅簡約風格，多數房型貼心附設溫泉入戶。大堂好似個靜謐嘅私人圖書館，花園餐廳提供多元嘅「一泊二食」方案，包括精緻套餐或者豐盛自助餐。

  • 交通： 捷運新北投站搭飯店接駁車約 3 分鐘

  • Trip.com 評分： 9.0/10.0


大地酒店
大地酒店

大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)

大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)
大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)
大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)
大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)

地址：奇巖路一號, 北投區, 台北, 112

選擇房型

新北烏來區 | 馥蘭朵烏來渡假酒店

馥蘭朵烏來渡假酒店係「台灣溫泉一泊二食」嘅熱門人氣首選。佢主打獨特嘅森林系氛圍，溫泉泉質係出名嘅碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之稱，而且大多數房型都有私人湯池

佢個「一泊二食」方案包含咗豐盛嘅晚餐套餐同埋翌日早餐。酒店喺南勢溪畔，只有 23 間客房。仲有景觀瀑布下嘅戶外景觀池同餐廳，為你提供精緻悠閒嘅頂級度假環境。

  • 交通： 喺台北市區搭車約 40 分鐘

  • Trip.com 評分： 9.1/10.0


馥蘭朵烏來渡假酒店
馥蘭朵烏來渡假酒店

新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa & Resort)

新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa &amp; Resort)
新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa & Resort)
新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa &amp; Resort)
新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa & Resort)

地址：新烏路五段176號, 烏來區, 新北, 23341

新北烏來區 |新北烏來璞石麗致温泉會館

呢間喺烏來河谷隔離嘅秘境，係「台灣溫泉一泊二食」嘅優質之選。會館嘅客房設計獨特，多數設有私人景觀湯池，你可以一邊泡湯，一邊欣賞南勢溪嘅水聲同山林美景。佢個「一泊二食」方案特別融入咗溫泉餐廳嘅特色山野料理

會館設計融合咗極簡禪風同木藝，營造出內斂而優雅嘅自然美學。

  • 交通： 喺台北市區搭客運去烏來站後行路約 5 分鐘

  • Trip.com 評分： 8.4/10.0


新北烏來璞石麗致溫泉會館
新北烏來璞石麗致溫泉會館

新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)

新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)
新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)
新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)
新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)

地址：新烏路五段88號, 烏來區, 新北, 23341

選擇房型

宜蘭礁溪鄉 | 宜蘭礁溪老爺大酒店

礁溪老爺大酒店係北部地區嘅熱門指標性選擇。佢以完善嘅設施聞名，有露天風呂、私密湯屋、戶外泳池同豐富活動中心。佢個「一泊二食」方案包咗老爺酒店特製嘅精緻晚餐同豐盛自助早餐

酒店整體設計呈現經典日式溫泉旅館風格，多數客房內附設溫泉設施。周邊視野極開闊，可以遠眺壯麗嘅雪山山脈、太平洋同埋璀璨嘅蘭陽平原夜景。

  • 交通： 喺台北搭客運約 1 小時，或搭台鐵至礁溪站

  • Trip.com 評分： 9.6/10.0


礁溪老爺大酒店
礁溪老爺大酒店

宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)

宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)
宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)
宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)
宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)

地址：大忠村五峯路69號, 礁溪鄉, 宜蘭

選擇房型

宜蘭礁溪鄉 | 東旅湯宿溫泉飯店

東旅湯宿溫泉飯店同樣喺宜蘭礁溪鄉，主打簡約而溫馨嘅日式風格，每一間客房都貼心設有私人湯池。佢嘅「一泊二食」方案以精緻套餐形式提供晚餐同翌日早餐，同時兼顧餐點質感同埋價格實惠。

  • 交通： 鄰近礁溪火車站行路約 8 分鐘

  • Trip.com 評分： 9.2/10.0


東旅湯宿溫泉飯店
東旅湯宿溫泉飯店

宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)

宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)
宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)
宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)
宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)

地址：信義區32號, 礁溪鄉, 宜蘭, 26244

選擇房型

♨️ 台灣溫泉一泊二食｜中部及東部之選


南投魚池鄉 | 南投日月潭涵碧樓酒店

涵碧樓位於南投魚池鄉，係中部地區嘅頂級度假首選。呢間酒店獨享日月潭嘅絕美湖景，部分房型更設有私人溫泉池，可以喺私密空間飽覽湖光山色。

佢嘅「一泊二食」方案包含咗一頓可以欣賞湖景嘅晚餐套餐同精緻早餐。涵碧樓完美融合咗東西方建築設計美學。

  • 交通： 喺台中高鐵站搭接駁車約 90 分鐘

  • Trip.com 評分： 9.6/10.0


日月潭涵碧樓酒店
日月潭涵碧樓酒店

南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)

南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)
南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)
南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)
南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)

地址：中興路142號, 魚池鄉, 南投, 555

選擇房型

台東卑南鄉 | 台東知本老爺酒店

知本老爺酒店喺台東知本溫泉村，係東部地區嘅熱門度假勝地。周邊環境清新自然，近森林公園同峽谷。客房採典雅日式風格設計，每間都附設浴室泡湯設施同觀景露台。

知本溫泉以佢嘅弱鹼性美人湯聞名，酒店內有廣闊嘅戶外大眾湯、私密湯屋、裸湯同泳衣池等多樣選擇。館內仲提供射箭、原住民歌舞表演、小型動物園、人工沙池等等多元娛樂設施。

  • 交通： 台東火車站搭乘接駁車約 25 分鐘（要提早預約）

  • Trip.com 評分： 9.3/10.0


台東知本老爺酒店
台東知本老爺酒店

台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)

台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)
台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)
台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)
台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)

地址：龍泉路113巷23號, 卑南鄉, 台東

選擇房型


台灣溫泉一泊二食 | 更多台北酒店推介

台北喜來登大飯店

用戶評分: 9.1/10.0

我在台北喜來登大酒店度過了愉快的時光。飯店員工非常專業，英語流利，溝通順暢。飯店提供便利的行李寄放服務，非常實用。 房間乾淨整潔，配備齊全，包括吹風機、水杯、餐具和免費瓶裝水等基本用品。不過要注意的是，飯店主餐廳位於較低樓層，午餐時間人潮較多，旅行團和其他客人絡繹不絕。因此，食物的氣味可能會在電梯裡久久不散，甚至會沾到衣服上。如果飯店能在房間裡提供空氣清新劑就更好了。 飯店地理位置優越，距離台北車站僅一站之遙，步行即可到達南溪購物區，無論是旅行還是休閒度假都非常方便。 總而言之，我強烈推薦台北喜來登大酒店，它地理位置優越，服務周到，住宿舒適。

預訂酒店

台北凱達大飯店

用戶評分: 8.7/10.0

這次訂購客房時出現了飯店、訂購者，與平台三方資訊不對等的情況。 （與後續入住設施和服務無關，故不在此細述） 先說優點，我們那一間的窗戶擦得非常乾淨 看出去的景色雖然不是特別漂亮，但已經是當地能看到最美的角度了 不得不說床墊躺起來非常舒服，很容易躺著躺著不小心就睡著了 房間位置是電梯出口處，基本上在床上是聽不見聲音的 白天也有服務人員按鈴積極詢問是否需要清潔客房，或者有衣物需要協助送洗 （送洗衣物需額外收費，飯店並未提供自助洗衣/烘衣機） 健身房比想像中的小，但沒有那麼多人使用，有需求的人不用太擔心 各設施都有不同的開放時間，設施沒有那麼豐富，但基本設施應有盡有了，建議登記入住後可以先去熟悉一下環境 最大的缺點是早餐 蛋的處理上需要再加強，全熟蛋、散蛋都不斷地吃到蛋殼 大部分的料理也都太乾了，但味增湯的表現不俗 浴缸下的污漬滿明顯的，且浴缸的尺寸很小 即便如此，放水仍需預留十分鐘左右，水壓並不高

預訂酒店

美麗信花園酒店

用戶評分: 8.9/10.0

距離忠孝新生捷運站走10分鐘左右就到 挺方便的，附近有個小商場可以吃東西👍🏻 酒店：房間整潔, 而且酒店員工服務態度良好👍🏻大堂有個小小的starbucks甜品比想像的好吃！還剛好住520號房哈哈，和男友住得很開心 有機會還會住喔！

預訂酒店

台北洛碁大飯店-忠孝館

用戶評分: 8.3/10.0

交通放便，位置又好，截通忠孝站3號出口就是啦，附近百貨公司林立，附近美食多不星數。酒店早餐麻麻地，可以在外購買，酒店前木枱服務有求必應，若能力之內， 浴室冇得頂 ，企缸又有 ，浴缸又有， 任君選擇， 酒店check out後 ，又可以寄存行李 ，服務貼心。

預訂酒店

台灣溫泉一泊二食｜常見問題

台灣溫泉一泊二食通常包含哪些內容？

通常包咗舒服嘅住宿一晚、豐富嘅晚餐同翌日早餐。好多高級飯店仲會額外提供私人湯屋使用或者 SPA 療程。

台灣溫泉泉質有什麼不同？

常見泉質有：對皮膚有益嘅白磺泉、素有「美人湯」之稱嘅碳酸氫鈉泉、獨具療效嘅鐵泉，同埋能促進血液循環嘅碳酸泉

從台北前往中南部台灣溫泉一泊二食方便嗎？

交通十分方便，可以揀搭高鐵、台鐵或者包車服務。例如，由主要城市出發，去台中谷關或南投日月潭溫泉區，通常只需 1 到 2 個鐘就可以輕鬆到達。

更多台灣溫泉一泊二食推薦

