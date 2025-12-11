台灣溫泉一泊二食攻略：北投礁溪8大頂級酒店推介

台灣溫泉一泊二食

台灣呢個寶島，擁有超過百處天然溫泉秘境，佢哋巧妙地散佈喺壯麗嘅山林、迷人嘅海岸線同埋繁華嘅城市入面。呢度嘅泉質超多樣化，景觀亦都變化萬千。無論你鍾意日式露天風呂嗰種禪意、探索山林秘湯嘅野趣，定係追求頂級溫泉度假酒店嘅奢華享受，台灣都可以滿足你嘅期望。如果你想將個溫泉假期提升到極致嘅輕鬆同享受，咁「台灣溫泉一泊二食」肯定係你嘅最佳選擇！呢種貼心嘅住宿 Plan，唔單止包咗你一晚舒服住宿，仲會為你精心準備豐富嘅晚餐同埋第二朝嘅早餐，等你完全唔使煩搵嘢食。搭配埋酒店內嘅大浴場、私人湯屋同埋各式各樣嘅精緻度假設施，你就可以全身心咁沉浸喺台灣溫泉嘅獨特魅力之中，享受一場身心靈嘅極致放鬆之旅。

Trip.com 幫你精選咗全台 8 間頂級溫泉住宿推薦，幫你規劃一個完美嘅「台灣溫泉一泊二食」之旅。呢份詳盡嘅旅遊攻略，唔單止有齊每間溫泉酒店嘅深度簡介，仲貼心提供埋交通資訊、地圖指引等等實用內容，等你輕鬆掌握所有細節，無憂無慮咁展開你嘅台灣溫泉度假體驗。無論你係想搵奢華享受，定係追求靜謐療癒，都一定可以喺度搵到最啱心水嘅「台灣溫泉一泊二食」理想選擇。

台灣溫泉一泊二食｜台北旅遊優惠

✈️ 前往台灣：香港飛台北交通資訊

如果你計劃去台灣浸溫泉，最方便入境嘅地方就係台北。由香港出發，每日都有好多直航機飛去台北桃園或者台北松山。由亞洲主要城市飛去台灣，航程只係需要大約 1.5 到 2 個鐘，好啱安排 3 到 5 日嘅輕鬆假期。

到咗台灣之後，無論你心儀北部出名嘅北投、烏來、礁溪溫泉區，定係想深入探索中南部嘅知本、谷關等溫泉勝地，都可以喺台北輕鬆轉搭高鐵、台鐵，或者揀方便嘅包車服務去。為咗確保你個「台灣溫泉一泊二食」行程順暢無阻，我哋強烈建議你提早預訂。

飛台北平機票

♨️ 全台 8 間頂級溫泉「一泊二食」推薦

我們為你精選了橫跨台灣北、中、東部的 8 間頂級溫泉酒店，讓你輕鬆找到心儀的度假選擇：

1. 台灣北部溫泉之選 (台北、新北、宜蘭)

區域/飯店名稱 溫泉泉質 特色亮點 交通方式 台北北投區 / 日勝生加賀屋 白磺泉 日式建築與精緻懷石料理；客房附私人半露天湯池。 捷運新北投站轉飯店接駁車（需預約） 台北北投區 / 大地酒店 白磺泉 (PH 4–5) 弱酸性白磺泉，多數房型溫泉入戶；設泳池、健身房。 捷運新北投站接駁約 3 分鐘 新北烏來區 / 馥蘭朵渡假酒店 碳酸氫鈉泉 (美人湯) 森林系氛圍；房型多附私人湯池；戶外景觀池鄰近瀑布。 台北市區開車約 40 分鐘 新北烏來區 / 璞石麗致溫泉會館 碳酸氫鈉泉 禪風木藝設計；房間含私人景觀湯池；提供山野料理。 客運至烏來站步行約 5 分鐘 宜蘭礁溪鄉 / 礁溪老爺大酒店 碳酸氫鈉泉 經典日式溫泉旅館風格；設施完善（露天風呂、泳池）。 台北搭客運約 1 小時或台鐵至礁溪站 宜蘭礁溪鄉 / 東旅湯宿溫泉飯店 碳酸氫鈉泉 簡約日式風格；私人湯池客房；適合短途慢活旅遊。 鄰近礁溪火車站步行約 8 分鐘

2. 台灣中部與東部溫泉之選

區域/飯店名稱 溫泉泉質 特色亮點 交通方式 南投魚池鄉 / 日月潭涵碧樓 碳酸泉 (或附近有溫泉) 獨享日月潭湖景；部分房型設私人溫泉；提供湖景晚餐。 台中高鐵站接駁約 90 分鐘 台東卑南鄉 / 知本老爺酒店 弱鹼性美人湯 (碳酸氫鈉泉) 設施完善（大眾湯、裸湯、泳池）；館內有表演、兒童設施。 台東火車站接駁約 25 分鐘（需預約）

更多台灣溫泉一泊二食推薦

♨️ 台灣溫泉一泊二食｜北部之選

台北北投區 | 北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店

北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店，絕對係「台灣溫泉一泊二食」入面嘅頂級奢華之選。呢間酒店完美承襲咗日本百年名門加賀屋嘅服務精神，用傳統日式建築結合日本能登半島嘅精湛工藝品，營造出極致典雅嘅和風環境。

佢提供高度私隱嘅日式客房，部分房型仲設有私人半露天溫泉池，等你盡享專屬泡湯樂趣。館內有寬敞舒服嘅男女大浴場同戶外露天風呂。佢個「一泊二食」方案，包咗一餐精緻嘅日式懷石料理晚餐同埋第二朝嘅豐盛早餐，將天然溫泉療癒同頂級美食體驗完美融合。

交通： 捷運新北投站轉飯店接駁車（要提早預約）

Trip.com 評分： 9.3/10.0





北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店

日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)

日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)

日勝生加賀屋國際溫泉飯店(Radium-Kagaya International Hotel)





台北北投區 | 大地酒店

北投地區另一間同樣令人心馳神往嘅「台灣溫泉一泊二食」選擇。呢間飯店以佢獨特嘅北投白磺泉而聞名，泉質係弱酸性，pH 值介乎 4-5 之間，水溫大約喺 40-45°C，對皮膚有極佳嘅滋養功效。

飯店內部設計典雅，客房用純白同原木嘅自然質感，打造出低調奢華嘅簡約風格，多數房型貼心附設溫泉入戶。大堂好似個靜謐嘅私人圖書館，花園餐廳提供多元嘅「一泊二食」方案，包括精緻套餐或者豐盛自助餐。

交通： 捷運新北投站搭飯店接駁車約 3 分鐘

Trip.com 評分： 9.0/10.0





大地酒店

大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)

大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)

大地酒店(The Gaia Hotel Taipei)

地址：奇巖路一號, 北投區, 台北, 112

新北烏來區 | 馥蘭朵烏來渡假酒店

馥蘭朵烏來渡假酒店係「台灣溫泉一泊二食」嘅熱門人氣首選。佢主打獨特嘅森林系氛圍，溫泉泉質係出名嘅碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之稱，而且大多數房型都有私人湯池。

佢個「一泊二食」方案包含咗豐盛嘅晚餐套餐同埋翌日早餐。酒店喺南勢溪畔，只有 23 間客房。仲有景觀瀑布下嘅戶外景觀池同餐廳，為你提供精緻悠閒嘅頂級度假環境。

交通： 喺台北市區搭車約 40 分鐘

Trip.com 評分： 9.1/10.0





馥蘭朵烏來渡假酒店

新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa & Resort)

新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa & Resort)

新北馥蘭朵烏來渡假酒店(Volando Urai Spring Spa & Resort)

地址：新烏路五段176號, 烏來區, 新北, 23341

新北烏來區 | 新北烏來璞石麗致温泉會館

呢間喺烏來河谷隔離嘅秘境，係「台灣溫泉一泊二食」嘅優質之選。會館嘅客房設計獨特，多數設有私人景觀湯池，你可以一邊泡湯，一邊欣賞南勢溪嘅水聲同山林美景。佢個「一泊二食」方案特別融入咗溫泉餐廳嘅特色山野料理。

會館設計融合咗極簡禪風同木藝，營造出內斂而優雅嘅自然美學。

交通： 喺台北市區搭客運去烏來站後行路約 5 分鐘

Trip.com 評分： 8.4/10.0





新北烏來璞石麗致溫泉會館

新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)

新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)

新北烏來璞石麗致温泉會館(Pause Landis Resort)

地址：新烏路五段88號, 烏來區, 新北, 23341

宜蘭礁溪鄉 | 宜蘭礁溪老爺大酒店

礁溪老爺大酒店係北部地區嘅熱門指標性選擇。佢以完善嘅設施聞名，有露天風呂、私密湯屋、戶外泳池同豐富活動中心。佢個「一泊二食」方案包咗老爺酒店特製嘅精緻晚餐同豐盛自助早餐。

酒店整體設計呈現經典日式溫泉旅館風格，多數客房內附設溫泉設施。周邊視野極開闊，可以遠眺壯麗嘅雪山山脈、太平洋同埋璀璨嘅蘭陽平原夜景。

交通： 喺台北搭客運約 1 小時，或搭台鐵至礁溪站

Trip.com 評分： 9.6/10.0





礁溪老爺大酒店

宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)

宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)

宜蘭礁溪老爺大酒店(Hotel Royal Chiao Hsi)

地址：大忠村五峯路69號, 礁溪鄉, 宜蘭

宜蘭礁溪鄉 | 東旅湯宿溫泉飯店

東旅湯宿溫泉飯店同樣喺宜蘭礁溪鄉，主打簡約而溫馨嘅日式風格，每一間客房都貼心設有私人湯池。佢嘅「一泊二食」方案以精緻套餐形式提供晚餐同翌日早餐，同時兼顧餐點質感同埋價格實惠。

交通： 鄰近礁溪火車站行路約 8 分鐘

Trip.com 評分： 9.2/10.0





東旅湯宿溫泉飯店

宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)

宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)

宜蘭東旅湯宿(Yunoyado Onsen)

地址：信義區32號, 礁溪鄉, 宜蘭, 26244

♨️ 台灣溫泉一泊二食｜中部及東部之選





南投魚池鄉 | 南投日月潭涵碧樓酒店

涵碧樓位於南投魚池鄉，係中部地區嘅頂級度假首選。呢間酒店獨享日月潭嘅絕美湖景，部分房型更設有私人溫泉池，可以喺私密空間飽覽湖光山色。

佢嘅「一泊二食」方案包含咗一頓可以欣賞湖景嘅晚餐套餐同精緻早餐。涵碧樓完美融合咗東西方建築設計美學。

交通： 喺台中高鐵站搭接駁車約 90 分鐘

Trip.com 評分： 9.6/10.0





日月潭涵碧樓酒店

南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)

南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)

南投日月潭涵碧樓酒店(The Lalu Sun Moon Lake)

地址：中興路142號, 魚池鄉, 南投, 555

台東卑南鄉 | 台東知本老爺酒店

知本老爺酒店喺台東知本溫泉村，係東部地區嘅熱門度假勝地。周邊環境清新自然，近森林公園同峽谷。客房採典雅日式風格設計，每間都附設浴室泡湯設施同觀景露台。

知本溫泉以佢嘅弱鹼性美人湯聞名，酒店內有廣闊嘅戶外大眾湯、私密湯屋、裸湯同泳衣池等多樣選擇。館內仲提供射箭、原住民歌舞表演、小型動物園、人工沙池等等多元娛樂設施。

交通： 台東火車站搭乘接駁車約 25 分鐘（要提早預約）

Trip.com 評分： 9.3/10.0





台東知本老爺酒店

台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)

台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)

台東知本老爺大酒店(Hotel Royal Chihpen Spa)

地址：龍泉路113巷23號, 卑南鄉, 台東

台灣溫泉一泊二食 | 更多台北酒店推介

用戶評分: 9.1/10.0

我在台北喜來登大酒店度過了愉快的時光。飯店員工非常專業，英語流利，溝通順暢。飯店提供便利的行李寄放服務，非常實用。 房間乾淨整潔，配備齊全，包括吹風機、水杯、餐具和免費瓶裝水等基本用品。不過要注意的是，飯店主餐廳位於較低樓層，午餐時間人潮較多，旅行團和其他客人絡繹不絕。因此，食物的氣味可能會在電梯裡久久不散，甚至會沾到衣服上。如果飯店能在房間裡提供空氣清新劑就更好了。 飯店地理位置優越，距離台北車站僅一站之遙，步行即可到達南溪購物區，無論是旅行還是休閒度假都非常方便。 總而言之，我強烈推薦台北喜來登大酒店，它地理位置優越，服務周到，住宿舒適。

用戶評分: 8.7/10.0

這次訂購客房時出現了飯店、訂購者，與平台三方資訊不對等的情況。 （與後續入住設施和服務無關，故不在此細述） 先說優點，我們那一間的窗戶擦得非常乾淨 看出去的景色雖然不是特別漂亮，但已經是當地能看到最美的角度了 不得不說床墊躺起來非常舒服，很容易躺著躺著不小心就睡著了 房間位置是電梯出口處，基本上在床上是聽不見聲音的 白天也有服務人員按鈴積極詢問是否需要清潔客房，或者有衣物需要協助送洗 （送洗衣物需額外收費，飯店並未提供自助洗衣/烘衣機） 健身房比想像中的小，但沒有那麼多人使用，有需求的人不用太擔心 各設施都有不同的開放時間，設施沒有那麼豐富，但基本設施應有盡有了，建議登記入住後可以先去熟悉一下環境 最大的缺點是早餐 蛋的處理上需要再加強，全熟蛋、散蛋都不斷地吃到蛋殼 大部分的料理也都太乾了，但味增湯的表現不俗 浴缸下的污漬滿明顯的，且浴缸的尺寸很小 即便如此，放水仍需預留十分鐘左右，水壓並不高

用戶評分: 8.9/10.0

距離忠孝新生捷運站走10分鐘左右就到 挺方便的，附近有個小商場可以吃東西👍🏻 酒店：房間整潔, 而且酒店員工服務態度良好👍🏻大堂有個小小的starbucks甜品比想像的好吃！還剛好住520號房哈哈，和男友住得很開心 有機會還會住喔！

用戶評分: 8.3/10.0

交通放便，位置又好，截通忠孝站3號出口就是啦，附近百貨公司林立，附近美食多不星數。酒店早餐麻麻地，可以在外購買，酒店前木枱服務有求必應，若能力之內， 浴室冇得頂 ，企缸又有 ，浴缸又有， 任君選擇， 酒店check out後 ，又可以寄存行李 ，服務貼心。

台灣溫泉一泊二食｜常見問題

台灣溫泉一泊二食通常包含哪些內容？

通常包咗舒服嘅住宿一晚、豐富嘅晚餐同翌日早餐。好多高級飯店仲會額外提供私人湯屋使用或者 SPA 療程。

台灣溫泉泉質有什麼不同？

常見泉質有：對皮膚有益嘅白磺泉、素有「美人湯」之稱嘅碳酸氫鈉泉、獨具療效嘅鐵泉，同埋能促進血液循環嘅碳酸泉。

從台北前往中南部台灣溫泉一泊二食方便嗎？

交通十分方便，可以揀搭高鐵、台鐵或者包車服務。例如，由主要城市出發，去台中谷關或南投日月潭溫泉區，通常只需 1 到 2 個鐘就可以輕鬆到達。

更多台灣溫泉一泊二食推薦