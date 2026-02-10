黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
二戰礦災調查背後致命隱患？ 台潛水員赴日撈骨命喪海底！
台潛水員赴日撈骨卻命喪海底！
這起發生在日本山口縣宇部市的潛水悲劇，讓人忍不住感慨歷史的陰影竟延伸到現代。一名57歲的台灣魏姓男子，本是抱著公益心態參與打撈二戰礦難遺骨的調查，卻在下水僅半小時後突發痙攣，失去意識，最終心肺停止不治身亡。根據聯合新聞網與自由時報報導，這次行動是由民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」發起，從本月3日啟動大規模搜尋，預計持續到11日，參與者包括日本與海外志工。事發當下，他與另外兩名潛水員一同入水，距離岸邊約200公尺的海底坑道進行作業，救護車趕到後緊急送醫，但搶救無效。警方初步判定為意外，消防單位在中午12時許通報「潛水員心肺停止」，讓整個調查團隊陷入沉痛。
這個事件不只中斷了當前的打撈計畫，也讓人回顧那場塵封80多年的礦災慘劇。
二戰礦坑淹沒183命魂
長生煤礦的悲劇源頭，得追溯到1942年2月3日的那場淹水事故，當時坑道崩塌導致183人罹難，其中136人是強徵來的朝鮮勞工，47人是日本人。
日媒如山口電視台指出，日本當局戰後拒絕調查真相，遺骸也未被妥善挖掘，讓遇難者家屬多年來無從弔唁。直到近年，日韓民間團體不懈推動，才在2024年正式展開潛水調查。
三立新聞補充，去年8月的初步行動已首度發現4件人骨，包括腿骨與頭蓋骨，這給了家屬一絲慰藉，也讓團隊更有動力擴大規模。此次調查聚焦海底排氣通道，志工們潛入漆黑水域，
憑藉燈光與儀器摸索殘骸，風險本就極高。魏姓男子作為台灣代表，據Yahoo新聞描述，他經驗豐富，卻在水下30分鐘後身體異變，浮上水面時已無呼吸。
團隊事務局長上田慶司難過表示，這是打撈過程中的意外，大家都盼他能挺過，但命運無情。調查暫停後，後續如何重啟成謎，畢竟安全疑慮已成焦點。
媒體哀悼善意志工
自由時報與聯合新聞網等媒體一致強調，這位台灣潛水員的犧牲凸顯了跨國公益的風險，稱讚他為歷史正義獻身的精神可歌可泣。但PTT鄉民在相關討論串中卻有不同聲音，
有人直言「潛水本來就危險，民間團體設備夠不夠專業？」，質疑調查安全措施不足；Dcard用戶則分享「看到這種新聞好難過，台灣人去幫忙卻搭上命，家屬該怎麼辦」。
X平台上，雖然事件還新，少數推文已開始流傳，有人感嘆「二戰礦災還在害人，83年後還有人為它死」，另一派則認為「志工精神讚，但日本政府為啥不主導？推給民間太不負責」。
風傳媒類似報導中，提及類似潛水意外常因水壓或體況突變釀禍，呼籲加強醫療備援。整體風向偏向同情，但也夾雜對組織責任的批評，讓事件不只悲傷，還多了層反思。
跨國遺憾敲響警鐘
這起意外不僅打斷了長生煤礦的遺骨打撈，也讓人省思歷史傷痕的療癒代價。民間團體多年努力，本該是溫暖的故事，卻因一場猝不及防的悲劇蒙上陰霾。
未來調查若要續行，勢必得強化安全協議，像是增加醫療團隊或先進設備，避免類似憾事重演。
畢竟，183位罹難者的靈魂等了80多年，志工的熱血不該白費，但人命永遠優先。或許，這事件能推動日本官方更積極介入，讓歷史正義不再靠民間孤軍奮戰。
Japhub小編有話說
哎呀，這新聞看完心頭沉甸甸的，一個台灣老哥本來是去做好事，結果命搭進去。二戰礦災本就慘，現在還添新傷，網友說得對，安全措施再嚴謹點吧！
希望家屬撐住，調查早日重啟，讓那些遺骨早點回家。
