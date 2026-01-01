台灣煙花活動驚見信號彈 警追查施放者身份

【on.cc東網專訊】台灣多地跨年夜均放煙花慶祝，在高雄舉行的煙花晚會結束後，有民眾發現有人疑似施放信號彈。警方事後開展調查，惟目前無法確認施放者。

高雄周三（2025年12月31日）在夢時代舉行跨年晚會，除有台韓藝人表演外，另一焦點是首度施放最大10吋的煙花。跨年煙花共施放6,900發，時間持續240秒。未料煙花活動結束後，民眾陸續離場之際，有人疑放信號彈。

當時突然傳來巨響，天空隨即出現一發紅色信號彈，引起現場騷動。據報現場施放的信號彈不只一發，信號彈落下時更一度接近人群，幸未傳出有人受傷。警方表示，已着手翻看周邊閉路電視畫面，以釐清施放者身份與事件經過。

