台灣男子在中山站外投擲多枚煙霧彈。(影片截圖)

【12月20日16:30更新】台灣警方凌晨到疑犯位於桃園的老家搜索，帶走他用過的手機、電腦等，疑犯的父母亦再次協助警方調查。警方指疑犯昨日下午約3時先在長安東路燒車，下午約5時又在租住單位縱火，懷疑相關行為未引起警方關注，於是到台北車站犯案。警方翻查閉路電視後，暫時未發現有共犯，會持續追查犯案動機。當局表示會全面加強鐵路、公路、捷運及機場的戒備。涉事的百貨公司今日暫停營業。

台灣當局指中山商圈誠品生活南西店有名感染HIV的傷者，為已經通報且長期服藥、控制穩定，病毒量都是屬於測不到的範圍，感染風險相對低。不過，當局仍然提醒在事件中有受到凶器或血液暴露影響的民眾，例如眼睛被血噴到等，可以致電防疫專線跟進。

【12月19日22:50更新】疑兇在中山站附近誠品南西店斬傷的一名37歲王姓男子，因為被斬入心臟，經過搶救後於晚上10點13分證實死亡。事件中仍有3人情況嚴重，另5人受傷。

台灣的台北車站及中山站今日（19日）發生隨機殺人事件，一名27歲的男子張文，涉逃避兵役而被通緝，他於台北車站向一名男子投擲煙霧彈，造成對方死亡，之後再於中山站隨機斬人，再造成1人死亡。男子其後闖入附近一個書店，並在6樓墮下身亡。事件造成至少3死6傷。

據台灣傳媒報道，張男下午5時24分，戴上防毒面具及防彈背心，在台北捷運台北車站的M7出口地下通道投擲多枚煙霧彈，當中一名57歲的男子試圖阻止，被煙霧彈的爆炸及張男用張刀攻擊，在當場已失去生命跡象，送到台大醫院後證實死亡，而另一名54歲的捷運局職員亦因為被煙嗆傷送院。

▼台北車站施襲片段▼

▼中山站附近施襲片段▼

闖書店內施襲後墮樓

張男在台北車站犯案後，巡地下街逃到中山站方向，當時他仍穿上防彈背手，先在車站附近投擲多枚煙霧彈，其後再用刀在附近襲擊多人，當中有3人受傷沒有意識及呼吸，另有4人受傷。張男之後走入附近的誠品南西店，在站內造成恐慌，在警察的應變部隊進入店後，發現張從6樓墮下。

涉逃避兵役被通緝

台灣警方其後表示，張男在送到國泰醫院後搶救無效死亡，他因為涉嫌逃避兵役，在今年7月11日被桃園地方檢察署通緝，警察其後在他的住所，搜出製作汽油等的相關工具及材料。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/台灣男台北車站及街頭無差別襲擊-連兇徒4人死亡-1傷者染hiv-不斷更新-/629685?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral