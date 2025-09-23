台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！

紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！

陳淑莊：「沒有想過會有第二人生、第二個舞台」

陳淑莊上台領獎時坦言自己下廚年資只有短短3至4年，又指「之前我在香港（把食物）放在微波爐，我是從來沒有煮菜」、「沒有想過會有第二人生、第二個舞台」、「謝謝大家給我一個可以快樂的機會」，並稱希望香港人「可以收到我的這封家書」。

「500盤」由台灣《聯合報》主辦，2021年起邀請50名評審選出過去一年最難忘的10份菜式，最後比較所有餐廳獲得的「盤」數得出排行榜。

紅棉 Red Cotton

地址：台北市松山區復興北路313巷21號1樓(地址按此)

預訂連結（按此）

圖片來源：IG@redcotton_tw

