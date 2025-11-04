台灣紅燒香氣飄進香港 段純貞牛肉麵成為城市新寵

台北，台湾 - Media OutReach Newswire - 2025年11月4日 - 香港人愛牛腩麵，也愛牛肉麵，但你可曾吃過一碗湯底濃得來不油膩、牛肉厚切卻燉得入味的「台式紅燒牛肉麵」？在香港這座多元融合的美食之都，琳瑯滿目的選擇讓餐桌成為文化交會的場所，而就在這片市場中，一碗來自台灣的紅燒牛肉麵，正悄悄以深厚情感與地道風味，打動越來越多人的心，這就是「段純貞」。





段純貞 (Duan Chun Zhen) 的招牌紅燒牛肉麵，特色在於其濃郁湯頭是以超過 23 種草本香料熬煮而成的。



「段純貞」品牌來自台灣新竹，由創辦人為紀念摯愛的祖母所命名，名字背後蘊含著「純樸」、「真誠」的生活態度，也承載了關於家與餐桌的記憶。創辦人希望透過這碗麵，把對家人、對料理、對文化的敬意化作湯頭的一縷香氣、麵條的一絲嚼勁，帶給每一位食客心靈的慰藉。



段純貞的招牌紅燒牛肉麵使用超過23種中藥香料與天然食材熬製湯頭，歷時數小時才完成。這道工序融合了川味的辛香麻感與台式的醇厚甘甜，造就出濃郁卻不油膩、層次分明卻又溫潤滑順的湯底。搭配嚴選牛腱肉長時間慢燉、口感彈牙不柴的手工拉麵，以及精緻的台式小菜如酥炸鹽酥雞、涼拌豆腐與甘草仙草茶等，完整重現台灣人記憶中的「家常菜餐桌」。這些味道，不僅讓來自台灣的在港居民找回熟悉的味蕾記憶，也讓本地食客感受到東方飲食文化中少見的細膩與溫度。



品牌自2020年插旗香港以來，陸續插旗銅鑼灣、旺角等熱點區域，其中位於旺角MOKO的分店，更成為不少上班族、留學生與台灣遊子「返鄉式慰藉」的聚集地。近期品牌更預告開幕第四間美國加州分店，將這份台灣味擴散至世界。一位香港顧客說道：「這碗牛肉麵的湯頭很有靈魂，喝下去會讓人想起家的味道，不只是填飽肚子，更像是情感上的撫慰。」



根據香港旅遊發展局統計，近五年台灣飲食品牌進駐香港比例成長超過22%，其中以手搖飲與麵食類最受歡迎，顯示港人對「台灣味」的接受度已從懷舊轉為日常。段純貞的進駐，正好乘著這波文化潮流，以「情感包裝＋料理品質」雙軌出擊，進一步在市場上建立辨識度。



創辦人表示：「我們的願望是，讓更多人不只是吃到台灣的牛肉麵，而是能透過這碗麵，感受到一種記憶的溫度，一種來自東方文化的真誠款待。」在講求效率與快速消費的時代，段純貞選擇放慢腳步，專注於料理本身的品質與情感的連結。這份堅持，或許就是為什麼它能夠在香港這樣競爭激烈的市場中脫穎而出，贏得顧客一再回訪與口耳相傳的原因。 對段純貞而言，一碗麵不是單純的商品，而是一段旅程。



從創辦人記憶中的餐桌，到跨越國境的門市，最後端上食客眼前的那一刻，都是一場味覺與情感的交織。如今，在香港便能輕易品嚐到這股熟悉又貞摯的滋味，為忙碌生活添上一絲溫暖。若你曾對「家的味道」有所想念，不妨走進段純貞，讓味蕾帶你踏上一場不需護照的台灣之旅。





段純貞香港門市資訊：

・尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方火區2樓2132號舖

・旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場3樓360號舖

・荃灣楊屋道8號如心廣場一期1/F 107號舖

・黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓205號舖







