台灣經濟部修正出口管制清單
（法新社台北17日電） 經濟部今天預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共18項，包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等3類，台廠若欲出口，須事先向貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。
貿易署今天預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，預告期間60天。
一名政府官員透露，此舉並非針對「特定國家」。
本次修正新增高科技管制項目共18項，涵蓋3類，高階3D列印設備；先進半導體設備，包括互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備；量子電腦。
貿易署指出，台廠若欲出口管制貨品，須事先向經濟部國際貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可；若貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口。
貿易署補充說經濟部每年均參考國際規範修正上述清單，此一做法與友盟國家相同。
