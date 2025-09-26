台灣網友公開首爾店家廁所密碼！韓媒注意到

▲韓國首爾弘大商圈。（圖／記者顏得智攝）

[NOWnews今日新聞] 韓國店家常在廁所設置電子鎖，密碼僅提供給實際消費的顧客，保障顧客權益，但近日有台灣男網友在Threads上高調公開首爾弘大商家的廁所密碼，掀起熱烈討論。這一狀況也讓韓國網友相當不滿，就連韓國媒體也注意到這個現象，目前已有許多首爾店家更換了密碼。

一名男網友日前在Threads上貼出自己整理的首爾弘大商圈廁所密碼，高調喊話如果在當地找不到廁所的話，可以收藏這11間免費密碼，甚至還透露自己還整理了江南區、釜山、濟州島等其他地區店家的密碼，掀起討論。

這一消息傳回韓國，讓韓國網友相當不滿，納悶「韓國不是有很多公共廁所嗎？」，並呼籲店家趕快更換密碼，避免那些講中文的旅客進來，還有人藉機諷刺，果然是「島掌櫃」。

台人高調公開韓國店家密碼的現象引發韓媒關注，韓媒《KBS News》報導提到，台人在社群平台貼出首爾弘大商圈廁所密碼，稱部分網友認為是實用旅遊資訊，但引發更多人批評，且為台灣、香港、澳門、中國等華人觀光客帶來負面印象。

韓媒《Channel A》發現，目前弘大仍有部分商圈持續使用原先被外洩的密碼，但也有部分店家已趕緊更換廁所密碼，也有店員抱怨顧客占用廁所的行為。

《Channel A》也訪問台灣的觀光客，是否有看過密碼被公開分享的相關照片，一名台灣受訪者表示有看過，覺得這樣蠻不好的，造成店家的困擾，也很丟臉。

