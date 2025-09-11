台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位

曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。

陳漢典、黃路梓茵Lulu

陳漢典、黃路梓茵Lulu

陳漢典、黃路梓茵Lulu

兩人今日於社交平台分享多張求婚合照，並配文：「這次不是大熱門的企劃我們兩個是真的要結婚了回

雖然看起來真的很像整人大爆笑

但人生就是這樣，you never know~

憲哥曾說搭檔之間比信任更重要的就是「默契」很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位我們決定要一起攜手度過未來每一個快樂又爆笑的日子

廣告 廣告

我們知道

文字讀到這邊你們還在等反轉

沒有了~

沒有紅布條要拉出來～也沒有隱藏式攝影機~

以下開放留言祝福

愛你們喔」

曾共同主持《綜藝大熱門》

陳漢典於2007年起搶任訪談綜藝《康熙來了》助理主持為人熟悉，之後典擔任《綜藝大熱門》等節目主持，更三度入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。黃路梓茵2011年因模仿陶晶瑩而爆紅，之後成為綜藝節目《大學生了沒》固定班底正式入行，多次主持金曲獎、金鐘獎及金馬獎等頒獎禮，更曾7度入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎 ，被資深主持人喻為「臺灣新生代最具潛力的女主持人」。

憑《綜藝大熱門》奪獎

兩人更曾與吳宗憲一同主持節目「綜藝大熱門」，更於2023年第58屆金鐘獎共同奪得「綜藝節目主持人獎」。