台灣親子溫泉酒店精選！香港家庭必睇8大推薦：礁溪、北投、泥漿溫泉別墅任你揀！

台灣呢個寶島，飛機唔使兩粒鐘就到，所以好多香港家庭第一次搞親子遊都會揀佢做首選！除咗有好多親子景點同主題餐廳之外，成個台灣都佈滿咗好多一流嘅親子溫泉酒店。無論係北邊嘅礁溪同北投、東邊嘅瑞穗，定係中部嘅谷關同南邊嘅關子嶺，我哋精選出嚟嘅親子溫泉住宿，唔單止有暖笠笠又舒服嘅湯池，仲好貼心咁設有遊戲室、嬉水池等等設施。咁樣，爸爸媽媽就可以安心享受溫泉嚟療癒身心，小朋友亦可以盡情玩樂！
Trip.com 幫你精選咗8間橫跨台灣北中南嘅頂級親子溫泉酒店，等你下次去台灣親子遊嗰陣，可以喺暖意無限嘅溫泉鄉度，留低美好難忘嘅回憶！
✈️ 點樣由香港飛去台灣？
由香港飛去台灣，你可以靈活咁揀降落喺桃園國際機場（TPE）、台中國際機場（RMQ），或者係高雄國際機場（KHH），咁就可以根據你心水嘅溫泉目的地，揀一條最方便嘅航線。提提你，飛去桃園機場嘅航班選擇係最多㗎，彈性大好多！
機場名稱
香港直飛時間
建議前往地區
立即預訂
桃園國際機場
約 1 小時 50 分鐘
台北
台中國際機場
約 1 小時 45 分鐘
台中
高雄國際機場
約 1 小時 30 分鐘
台南
北部親子溫泉推介
台北親子溫泉推薦：台北北投春天酒店 | 北投少數親子酒店之選
如果你想搵間近台北市區、交通又方便嘅親子溫泉酒店，北投春天酒店就係絕佳選擇！佢喺香港人好熟嘅北投區，呢度嘅溫泉係台灣四大溫泉之一，泉水係迷人嘅白色乳濁狀，有淡淡嘅硫磺味，礦物質好豐富，對皮膚、關節同血液循環都好好，好啱一家大細放鬆。
佢特別設計咗戶外親子嬉水溫泉，水溫同水深都調校過，確保小朋友玩得安全又開心。除咗親子區，仲有成 9 種唔同功能嘅特色湯池、SPA 水療區等等，爸爸媽媽都有好多選擇可以歎世界！
最正嘅係，佢每間客房都有用觀音石或者紅檜木造嘅私人浴池或獨立湯屋，你隨時都可以享受珍貴嘅白磺溫泉，時間好彈性，又夠晒私隱！
交通方式：在捷運「新北投站」乘免費接駁巴士直達。
宜蘭親子溫泉推薦：宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 | 豪華親子溫泉度假體驗
Trip.Best 宜蘭親子酒店！呢間被叫做宜蘭首屈一指嘅親子溫泉酒店，因為佢嘅親子元素同兒童設施真係超豐富，所以極力推介！酒店喺礁溪鄉中心，有接駁巴士來往台鐵「礁溪火車站」，交通好方便。
佢有色彩繽紛、充滿童趣嘅積木主題家庭房，肯定可以點燃小朋友嘅想像力！全部客房都有獨立溫泉浴池，全家可以喺私密空間享受親子溫泉時光。浴室同廁所仲係乾濕分離，帶細路嘅家庭就好方便舒適啦。
酒店特別為小朋友設咗「兒童嬉水池」，有滑梯同安全淺水區畀佢哋盡情玩！室外仲有超靚嘅露天無邊際游泳池同 SPA 水療區，有 270 度廣闊靚景！
喺 9 樓嘅「Fun 樂園」兒童遊戲室，簡直係孩子們嘅夢幻樂園！有積木、桌遊、波波池、發光積木牆等等，小朋友一定可以玩到「放電」！
交通方式：乘台灣鐵路到「礁溪火車站」，再轉乘接駁巴士。
東部親子溫泉推介
花蓮親子溫泉推薦：瑞穗天合國際觀光酒店 | 豪華城堡式親子溫泉度假別墅
瑞穗天合係花蓮超人氣嘅親子溫泉酒店！佢佔地成兩萬坪，歐式城堡外觀勁吸睛，好似童話世界咁！佢近花蓮瑞穗車站，交通方便。呢間酒店係Trip.Best 花蓮親子酒店全台最佳親子度假村之一，完美結合咗頂級溫泉同刺激嘅水上樂園，仲有獨特嘅 Villa 別墅體驗。
住宿方面，推介大家揀城堡溫馨家庭房，或者更有特色嘅親子別墅。呢啲房型全部都有私人溫泉，隨時可以享用。特別係親子別墅入面獨有嘅旋轉滑梯，小朋友見到一定即刻愛上！
酒店最吸引人嘅係佢個「金色水樂園」，成 2300 坪咁大！有成 108 座溫泉池，分室內外區，有刺激滑水道、漂漂河、水療池同兒童嬉水區！園區入面嘅泉質仲同日本三大古湯嘅「有馬溫泉」好似，所以叫「黃金湯」，好有養生價值㗎！
城堡內嘅設施都好多樣化，有電競室、桌遊室、積木磚家、卡拉OK、圖書室等等。陸上兒童遊樂設施都好豐富，有「兒童超跑俱樂部」、「跑跑甩尾車」、「旋轉木馬」同「無限樂園小火車」等等，夠晒活潑好動嘅小朋友放電。
交通方式：先乘火車至「瑞穗車站」，再轉乘酒店接駁巴士。
台東親子溫泉推薦：宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店 | 宜蘭溫泉鄉嘆世界
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店係另一間高評分嘅親子溫泉酒店。佢喺溫泉出名嘅礁溪鄉，呢度嘅溫泉係珍貴嘅碳酸氫鈉泉，無色無臭，富含礦物成分，有「美人湯」之稱！佢離礁溪溫泉公園只係約 100 米，位置一流。
無論朝早定夜晚，住客都可以喺客房內嘅浴池，享受嚟自地下 200 米深嘅純淨溫泉水。大人可以歎「美人湯」，小朋友就可以享受溫馨泡湯時光。
另外，酒店仲有佔地 1,500 坪嘅大型親水溫泉水療設施，包括高空戶外游泳池同多個 SPA 水療池，全家可以盡情享受泡湯樂。
親子設施都好多！有「複合娛樂室」（SWITCH、體感賽車、撞球），仲有「手作教室」同「球類娛樂室」（桌球、冰球），好啱一家人一齊玩遊戲。
交通： 搭臺鐵到「礁溪車站」落車，沿「溫泉路」直行，轉「健康路」再行 10 至 15 分鐘就到。
中部親子溫泉推介
台中親子溫泉推薦：臺中谷關-統一渡假村谷關溫泉養生會館 | 沉浸大自然的高品質溫泉體驗
臺中谷關-統一渡假村喺谷關大甲溪畔，四季風景好靚，空氣好清新，係小朋友親近大自然嘅好地方。谷關溫泉源自日本明治時代，所以有「明治溫泉」之稱，對減輕神經疲勞好有效。
酒店有五種唔同風味嘅「五行湯」溫泉池，仲有露天原湯區，畀你被大自然環抱住咁浸溫泉。室內水療 SPA 池亦提供極致嘅按摩體驗。
為咗小朋友，酒店有專屬兒童嬉水區，設有漂漂河、水柱水療設施同水道，小朋友可以玩到樂而忘返！
室內娛樂設施都一樣咁豐富，有電子遊戲室、拳擊機、電子飛鏢、動力沙、電動投籃機同射箭活動，全家老少都一定搵到嘢玩。
交通指引：從「豐原火車站」搭乘豐原客運，前往谷關地區的「佳保台站」下車。抵達後，僅需步行約 1 至 2 分鐘便可輕鬆抵達酒店，交通十分便利。
台中親子溫泉推薦：烏日清新溫泉飯店 | 台中唯一的五星級奢華溫泉體驗
烏日清新溫泉飯店唔單止係 Trip.Best 台中靚景酒店，仲係台中市唯一嘅五星級溫泉酒店！佢離市區只係 10 分鐘車程，去邊度都方便。如果你帶細路去台中，呢間豪華又方便嘅酒店絕對要優先考慮。
客房有好多主題房型畀家庭客揀，例如「野營森友會」、「侏儸紀冒險」同「花園和式家庭套房」，佈置得好有心思，小朋友一定好驚喜。
溫泉區設施好多，有寬敞嘅露天溫泉水療池、室內男女三溫暖、養生藥浴池、蒸氣室、烤箱等等。仲有靚靚嘅花園游泳池同湯泉區，可以游水又可以浸溫泉。
佢嘅兒童設施亦好出色，有「兒童俱樂部」（繪本、玩具、波波池），仲有專為「放電」而設嘅「放電窩」（籃球機、跳舞機、電話亭 KTV 等）。
如果小朋友對手作有興趣，仲可以預約 DIY 工作坊，親手製作紀念品！
交通方式：搭火車到「新烏日站」或「烏日站」，再轉乘的士。
南部親子溫泉推介
台南親子溫泉：關子嶺富野溫泉會館 | 泥漿溫泉初體驗
位於台南嘅關子嶺富野溫泉會館係 2024 年全新開幕！佢最特別係帶嚟獨特嘅泥漿溫泉體驗。關子嶺溫泉同北投、礁溪一樣係「台灣四大溫泉」之一，但佢嘅泥漿溫泉係全台獨有！呢種泉水係灰黑色，有泥粒同硫磺味，據講對美容同舒緩身心有奇效。部份房型仲有私人泡湯池，可以 24 小時享受泥漿溫泉浴！
除咗泥漿溫泉池，會館仲特登為小朋友設咗兒童嬉水區，有刺激滑水道、水滑梯、巨型翻倒水桶、噴泉等等，水上設施多到小朋友一定玩得好開心。
圖片來源：關子嶺富野溫泉會館官網
交通指引：從「嘉義高鐵站」出發，您可以轉乘嘉義客運（7214 路線）至「嶺頂公園站」下車，隨後步行一段距離即可抵達酒店，輕鬆便捷。
台南親子溫泉：景大渡假莊園 | 22 種露天溫泉 SPA
景大渡假莊園喺台灣南部關子嶺，有 4000 坪歐式風格設計同 800 坪頂級水療養生 SPA 區。莊園空間好大好舒服。部份房型仲有私人湯池，可以享受私密嘅泡湯樂趣。
圖片來源：景大渡假莊園官網
莊園內提供多達 22 種溫泉、SPA 同水療設施，包埋特色嘅電氣泥漿溫泉池、電氣藥草池、趣味嘅「親親溫泉魚」體驗、美容屋面膜區同山泉露天嬉水池。小朋友一定會鍾意同小魚互動！
另外，莊園仲設有可愛嘅松鼠小木屋同鐵網通道，畀小朋友近距離觀察松鼠跳來跳去，好特別㗎！
交通指引：您可以搭乘高鐵至「嘉義站」，隨後轉乘台灣好行關子嶺故宮南院線，在「關子嶺站」下車。整個車程大約需時一個半到兩小時，即可輕鬆抵達莊園。
台灣酒店推介
