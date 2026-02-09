台灣計劃建造 2,500 噸軍艦與 C-130J 飛機加強防禦能力

台灣正面對來自中國的軍事威脅，計劃加強防禦能力。根據 USNI News 的報導，台灣計劃在 2028 年至 2040 年間建造 10 艘輕型護衛艦，以執行反潛及空中防禦任務。這些 2,500 噸的戰艦被列為首要任務，台灣國防部最近指出，反空中及反潛作戰計劃將占據 78 億美元（約 HK$ 609 億）的 99 億美元（約 HK$ 772 億）重大造船項目資金。除此之外，台北還將採購 10 架洛克希德·馬丁的 C-130J 戰術運輸機，以加強其周邊空域和海域的安全。

根據新的採購計劃，將為反空中任務建造五艘護衛艦，而為反潛任務建造五艘。2023 年和 2024 年已經為每種配置建造了兩艘戰艦。這些輕型護衛艦基於 Gibbs Cox 的國際護衛艦設計進行修改，以滿足特定需求。根據台灣國防部的說法，空中防禦型長度為 96 米（315 英尺），而反潛型則為 116 米（381 英尺）。除了輕型護衛艦之外，台灣的中華民國海軍（ROCN）還計劃採購一艘潛艇救援艦、一艘快速作戰支援艦、兩艘救援船及一艘 10,600 噸的兩棲攻擊艦。

隨著 USNI News 的報導指出，台灣目前正在退役冷戰時期的 Knox 級護衛艦。然而，由於緊張局勢上升，台灣考慮提升其海軍能力，以防範潛在的中國入侵。台灣海軍過於依賴老舊的美國和法國設計，包括奧利弗·哈澤德·佩里級護衛艦、拉法葉級護衛艦和基德級驅逐艦。由於中國軍艦不斷侵擾台北的海域，這些艦艇的需求也在不斷上升。

台灣在空中方面傳統上擁有優勢，並計劃加強其空中支援能力。根據 Flight Global 的報導，台灣旨在採購 10 架洛克希德·馬丁的 C-130J 戰術運輸機，而不是進行耗資高昂的 C-130H 現代化計劃。

隨著中國在 12 月對台灣的軍事威脅升級，緊張局勢達到新高。路透社報導稱，中國在台灣周邊水域進行了軍事演習，發射火箭以展示其新型攻擊艦。在這些演習中，中國艦艇進行了封鎖演練，並進行了 10 小時的實彈演習。同時，中國國媒報導釋放了強調北京在技術和軍事上的優越性，並突出了其必要時以武力占領台灣的能力。這些名為「正義任務 2025」的演習是在美國宣布與台灣達成創紀錄的 111 億美元（約 HK$ 866 億）軍售協議的 11 天後展開的。

