台灣賞楓懶人包！ Trip.com 機票/酒店/景點門票優惠合集，低至4折話飛就飛！

台灣優惠全攻略

秋風起，係咪又心思思想去台灣「叉電」呢？無論你係想去台北歎文青 Cafe、去台中睇靚景，定係去高雄掃街食好西，台灣總有一個吸引你嘅理由！

Trip.com 已經為你準備好一站式嘅台灣旅遊優惠懶人包，由平機票、激抵酒店，到地道一日遊同入境資訊，全部幫你 mark 低晒。唔使再周圍搵料，即刻 plan 個快閃 trip，話飛就飛！

Shop Now

🍁 秋遊台灣正好時！賞楓浸溫泉全攻略

秋天去台灣，梗係要去睇紅葉同浸溫泉啦！我哋幫你諗好晒行程，跟住以下兩步就搞掂！

第一步：Book 定靚酒店！

想方便去陽明山睇紅葉？揀北投區嘅酒店就最啱，浸完溫泉再去賞楓，簡直係頂級享受！

廣告 廣告

Shop Now

第二步：Join 個懶人一日遊！

唔想自己 plan 交通？參加我哋精選嘅一日遊就最啱，有專車接送，唔使煩！

【限時激減！】精選台灣酒店低至 4 折，手快有手慢冇！

今期限定，台灣多間人氣酒店劈價低至 4 折！無論你想住邊區，台北、新北、台中、高雄都有份，優惠期有限，見到心水就唔好猶豫，即刻 book 咗先！

🔥 熱門劈價酒店推介 (台北地區)：預訂優惠日期：11月16日 - 11月30日

👉 即刻 Click 入嚟，睇晒全台灣嘅激抵酒店優惠！

Shop Now

✈️ 快閃機票入手！平飛台灣話咁易

我哋集合咗各大航空公司嘅優惠，包括長榮、國泰、星宇、香港航空等，幫你格到最平價錢！

👉 想搵指定日子嘅平機票？立即搜尋！

Shop Now

🧳 懶人首選！機票+酒店套票，慳錢又慳時間

唔想分開訂？機票+酒店一齊 book 仲抵！套票優惠低至 57 折，幫你慳返唔少，仲可以賺多啲 Trip Coins！

🔥 人氣機+酒套票推介 (香港 ⇄ 台北):

👉 更多機+酒組合，自由配搭你嘅心水行程！

Shop Now

🎟️ 玩盡台灣！人氣門票 & 一日遊優惠

去旅行點可以冇節目？我哋搜羅咗台灣各地最好玩嘅體驗，部分仲做緊限時半價，抵到爛！

💥 限時半價！一日遊震撼價 (售完即止)：

⭐ 台北出發必玩推介：

👉 發掘更多台灣地道體驗同景點門票！

Shop Now

🎒 出發前準備：交通、上網、入境一篇搞掂！

搞掂機票酒店，仲有啲濕碎嘢要準備。唔使驚，我哋都幫你諗好晒！

🚗 交通篇：由機場到市區，暢遊無難度

機場交通： 桃園機場捷運飛 (HK$39.10起)、國光客運巴士 (HK$57.40起)

市內交通： 必備悠遊卡、北北基好玩卡 (無限任搭)，一卡在手，捷運、巴士周圍去！

包車/租車： 人多或者想去偏遠啲嘅景點，包車最方便，唔使同人逼！

Shop Now

📱 上網篇：SIM卡/eSIM點揀好？

實體 SIM 卡： 中華電信 4G 無限上網，機場即取即用，夠晒方便。(HK$62.40起)

eSIM： 唔使換卡，落機即 scan QR code 即用！多種日數同數據 plan 選擇，最平 HK$2.46/日起！

Shop Now

🛂 最新台灣入境須知 (入台證)

網上簽證： 合資格嘅香港永久居民可以上網免費申請「網簽」，即時批核，超方便！

雲端申請： 其他合資格人士 (如非永久居民) 亦可透過「境外人士線上申辦系統」申請。

提提你： 出發前記得 check 清楚自己嘅證件有效期，同埋搞掂入台證呀！

👉 即刻睇清楚申請入台證嘅詳細教學！

條款及細則

以上推廣優惠由即日起至2025年12月31日。 所有價格均為發佈時之確實價格，並可能隨時變動。最終價格及供應情況請以 Trip.com 網站為準。 酒店折扣前價格為該房型之參考原價，可能與酒店公佈的零售價有異。 取消及預付政策因應不同房型而異，預訂時請細閱相關條款。 Trip.com 保留所有優惠的最終解釋權。