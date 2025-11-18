四大飲食平台網購優惠碼大放送！
台灣賞楓懶人包！ Trip.com 機票/酒店/景點門票優惠合集，低至4折話飛就飛！
秋風起，係咪又心思思想去台灣「叉電」呢？無論你係想去台北歎文青 Cafe、去台中睇靚景，定係去高雄掃街食好西，台灣總有一個吸引你嘅理由！
Trip.com 已經為你準備好一站式嘅台灣旅遊優惠懶人包，由平機票、激抵酒店，到地道一日遊同入境資訊，全部幫你 mark 低晒。唔使再周圍搵料，即刻 plan 個快閃 trip，話飛就飛！
🍁 秋遊台灣正好時！賞楓浸溫泉全攻略
秋天去台灣，梗係要去睇紅葉同浸溫泉啦！我哋幫你諗好晒行程，跟住以下兩步就搞掂！
第一步：Book 定靚酒店！
想方便去陽明山睇紅葉？揀北投區嘅酒店就最啱，浸完溫泉再去賞楓，簡直係頂級享受！
第二步：Join 個懶人一日遊！
唔想自己 plan 交通？參加我哋精選嘅一日遊就最啱，有專車接送，唔使煩！
台北一日遊 (北投、陽明山、野柳)： HK$255.94 起
陽明山擎天崗+小油坑+竹子湖一日遊： HK$423.70 起
北投溫泉博物館+陽明山國家公園一日遊： HK$499.13 起
【限時激減！】精選台灣酒店低至 4 折，手快有手慢冇！
今期限定，台灣多間人氣酒店劈價低至 4 折！無論你想住邊區，台北、新北、台中、高雄都有份，優惠期有限，見到心水就唔好猶豫，即刻 book 咗先！
🔥 熱門劈價酒店推介 (台北地區)：預訂優惠日期：11月16日 - 11月30日
台北怡亨酒店 (大安區): HK$951/晚 (激減 36%)
富驛時尚酒店-台北南京東路館 (中山區): HK$426/晚 (激減 57%)
東龍大飯店 (萬華區): HK$458/晚 (激減 59%)
👉 即刻 Click 入嚟，睇晒全台灣嘅激抵酒店優惠！
✈️ 快閃機票入手！平飛台灣話咁易
我哋集合咗各大航空公司嘅優惠，包括長榮、國泰、星宇、香港航空等，幫你格到最平價錢！
👉 想搵指定日子嘅平機票？立即搜尋！
🧳 懶人首選！機票+酒店套票，慳錢又慳時間
唔想分開訂？機票+酒店一齊 book 仲抵！套票優惠低至 57 折，幫你慳返唔少，仲可以賺多啲 Trip Coins！
🔥 人氣機+酒套票推介 (香港 ⇄ 台北):
台北西門大飯店-B館 + 中華航空來回： HK$2,689/人 起
台北德立莊酒店 + 中華航空來回： HK$3,276/人 起 (慳足 35%)
城市商旅 (台北站前館) + 中華航空來回： HK$3,043/人 起 (慳足 35%)
👉 更多機+酒組合，自由配搭你嘅心水行程！
🎟️ 玩盡台灣！人氣門票 & 一日遊優惠
去旅行點可以冇節目？我哋搜羅咗台灣各地最好玩嘅體驗，部分仲做緊限時半價，抵到爛！
💥 限時半價！一日遊震撼價 (售完即止)：
日月潭+清境農場一日遊 (台中出發): HK$221.87
阿里山+奮起湖一日遊 (台中出發): HK$170.16
高美濕地+宮原眼科+逢甲夜市 (台中出發): HK$149.73
⭐ 台北出發必玩推介：
九份+十分瀑布+十分老街一日遊： HK$171.28
淡水漁人碼頭+紅毛城+淡水老街一日遊： HK$336.77
i-Ride TAIPEI 飛行劇院體驗： HK$110.96
👉 發掘更多台灣地道體驗同景點門票！
🎒 出發前準備：交通、上網、入境一篇搞掂！
搞掂機票酒店，仲有啲濕碎嘢要準備。唔使驚，我哋都幫你諗好晒！
🚗 交通篇：由機場到市區，暢遊無難度
機場交通： 桃園機場捷運飛 (HK$39.10起)、國光客運巴士 (HK$57.40起)
市內交通： 必備悠遊卡、北北基好玩卡 (無限任搭)，一卡在手，捷運、巴士周圍去！
包車/租車： 人多或者想去偏遠啲嘅景點，包車最方便，唔使同人逼！
📱 上網篇：SIM卡/eSIM點揀好？
實體 SIM 卡： 中華電信 4G 無限上網，機場即取即用，夠晒方便。(HK$62.40起)
eSIM： 唔使換卡，落機即 scan QR code 即用！多種日數同數據 plan 選擇，最平 HK$2.46/日起！
🛂 最新台灣入境須知 (入台證)
網上簽證： 合資格嘅香港永久居民可以上網免費申請「網簽」，即時批核，超方便！
雲端申請： 其他合資格人士 (如非永久居民) 亦可透過「境外人士線上申辦系統」申請。
提提你： 出發前記得 check 清楚自己嘅證件有效期，同埋搞掂入台證呀！
條款及細則
以上推廣優惠由即日起至2025年12月31日。
所有價格均為發佈時之確實價格，並可能隨時變動。最終價格及供應情況請以 Trip.com 網站為準。
酒店折扣前價格為該房型之參考原價，可能與酒店公佈的零售價有異。
取消及預付政策因應不同房型而異，預訂時請細閱相關條款。
Trip.com 保留所有優惠的最終解釋權。
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
