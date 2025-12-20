台灣隨機斬人案 網上片段女人以廣東話大喊「過嚟啊！快啊！」促途人躲避

台灣隨機斬人案(Threads影片截圖)

台灣昨日發生隨機斬人事件，行兇的是涉逃避兵役而被通緝的27歲男子張文，他昨日在台北車站投擲煙霧彈及於中山站附近隨機斬人，造成至少4死9傷。其中一段網上片段看到幾名店員在店內躲避，店外傳來廣東話，有女人大叫「過嚟啊！快啊！」，提醒途人躲避。

有網民在社交平台Threads發文，指「第一次上個班離死亡這麼近，吃飯吃到一半一群人邊跑邊尖叫進來…聽到外面有人在喊有人拿刀。大家全部躲在裡面完全不敢出聲…等到警察來才敢趁空擋跑出去。重點外面反而大家為了看發什麼事，越擠越多人…真的不要拿生命開玩笑。最後感謝我英勇又理智的同事們」。在影片可見，數名員工留在疑似倉庫內，而外面就傳來一名女人以廣東話大聲喊道：「嘩，過嚟啊！過嚟啊！快啊！」

造成至少4死9傷

疑兇首先在台北車站犯案，先在車站投擲多枚煙霧彈，其後再用刀在襲擊多人。之後循地下街逃到中山站方向繼續隨機斬人，並走入附近的誠品南西店。在警察的應變部隊進入店後，發現張從6樓墮下死亡。

