台灣風電場獲得 35 台 Siemens 渦輪機的顯著增能

Siemens Gamesa，這家專注於風能工程的公司，將為台灣的一個海上風電場提供 35 台 14 兆瓦的風力發電機，這將有助於為約 50 萬個家庭提供清潔電力。這一消息由亞太地區領先的海上風電場開發商 Synera Renewable Energy（SRE）於 9 月 16 日宣布，這是他們與這家西班牙德國公司的第三次合作。根據最新的合作協議，Siemens Gamesa 將總共交付 35 台最先進的 14 兆瓦風力發電機，以升級台灣的福爾摩沙海上風電場。

SRE 的主席林明樺表示：「我們在台灣的海上風電發展旅程中，涵蓋了每一個階段，已經堅定地確立了自己作為該國領先的海上風電開發商的地位。」位於台灣苗栗縣西海岸的這個 495 兆瓦的海上風電項目，俗稱福爾摩沙 4，在 2022 年底的第三階段區域開發的第一次拍賣中獲得了容量。隨後，它於 2024 年 11 月獲得了設立許可，成為第一個達到此里程碑的第一輪獲勝者。根據林的說法，在過去的六年中，該公司成功交付了台灣第一個海上風電場福爾摩沙 1，以及第一個進入商業運行的第二階段項目福爾摩沙 2。

SRE 集團近日宣布選擇 Siemens Gamesa 作為福爾摩沙 4 海上風電項目的合作夥伴。林明樺表示：「現在我們正在以福爾摩沙 4 繼續這一成功。考慮到在福爾摩沙 1 和 2 期間與 Siemens Gamesa 鍛造的強大夥伴關係，我們很高興再次與他們攜手合作，深化合作並共同推進可持續發展。」這 35 台風力發電機將來自 Siemens Gamesa 在台灣台中的工廠，這符合該公司本身更廣泛的本地化生產策略，旨在加強區域供應鏈。

每台風力發電機的額定容量為 14 兆瓦，安裝後將每年為約 50 萬個台灣家庭提供清潔能源。SRE 的首席項目官 Sahand Holm 表示，這項協議的達成是經過深思熟慮和合作的結果，通過建設性的對話和相互理解，為強大而有效的夥伴關係奠定了基礎。他解釋道：「我們非常感謝雙方團隊在實現這一目標過程中的奉獻精神、專業精神和堅持不懈的努力。」隨著這一合作夥伴關係的建立，該項目已經做好了成功交付福爾摩沙 4 的準備。

Siemens Gamesa 的全球銷售負責人 Mogens Jakobsen 強調了台灣海上市場的重要性，指出台灣的海上風電容量已超過 3 吉瓦。Jakobsen 表達了與 SRE 合作為台灣提供可靠綠色能源的興奮之情，並對於在福爾摩沙 1 和 2 期間的持續信任表示感謝。他在新聞稿中表示：「福爾摩沙 4 項目重申了我們的承諾，並將進一步加強我們在台中當地的工業機艙生產。」該海上風電場的建設將在未來幾年開始，整個系統將在 2030 年之前完成。SRE 最近還與海底電纜和海底連接開發商 Seaway 7 簽署了另一份合同，該公司將負責 35 條內陸電纜的運輸和安裝，海上作業預計將於 2028 年開始，還將在 SRE 的福爾摩沙 6 項目中安裝 57 條內陸電纜。

