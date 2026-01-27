台灣首艘自製潛艇海昆進行新一輪海上試驗

台灣首艘本土潛艇「海昆」昨日繼續進行海上試驗，儘管其長期延遲的測試日程引起了越來越多的公眾及政治關注。這艘潛艇從台灣高雄的中國船舶公司（CSBC Corp）船廠出航，進行第六次海上驗收測試。這次出航吸引了數十名海軍愛好者前來碼頭觀賞，支持者揮舞著台灣國旗，並舉著支持潛艇計劃的橫幅。許多人聚集在港口，目睹潛艇的出航。

「海昆」（也稱為「Narwhal」）是台灣推動發展本土建造潛艇艦隊的核心。海上驗收測試是一個正式的評估過程，船員利用這些測試來確認新建船隻是否符合合同性能要求，才會進行交付。CSBC於去年11月28日完成了「海昆」的第五次驗收測試。自那時起，潛艇僅進行了水面的測試階段。昨日的測試是潛艇第六次出航進行驗收測試，但船廠未透露測試結果的具體細節。CSBC還表示無法確認潛艇何時能完成測試或進行交付，官員提到目前仍在進行準備和驗證工作。

早前報導曾指出「海昆」會在這次測試中進行首次潛水測試，但隨後的澄清確認潛艇仍在為潛水操作做準備。工程師們正在持續驗證系統的準備狀態，才能開始水下測試。

「海昆」的發展自去年以來面臨多次延遲。海軍原本預期於11月交付，但測試未能如期完成。潛艇在去年12月初進入乾塭進行校準和維護工作，隨後返回高雄港的91號碼頭恢復水面試驗。「海昆」於2024年2月首次從建造工廠移出，並於7月抵達高雄港開始港口驗收測試。潛艇在去年6月中旬完成了首次自動駕駛的操控，隨後幾天內進行了初步的海上試驗。儘管完成了這些步驟，但截至去年11月底的所有試驗仍限於水面航行，缺乏潛水測試導致了進一步的延遲和罰款。自2025年11月以來，CSBC因未能按時交付台灣首艘本土建造潛艇而不斷累積罰款。國防官員表示，延長的時間表反映了潛艇測試的複雜性，特別是對於原型平台而言。與之類似的外國計劃通常需要超過一年才能完成測試。

目前仍有三大主要階段待完成，包括呼吸管深度測試、淺水潛水和深水試驗。分析人士預計，測試計劃最早將延續至今年中旬。對於台灣而言，「海昆」的進展具有象徵意義，潛艇代表了本地造船能力和長期威懾規劃的關鍵測試。在潛水試驗開始之前，對於準備和交付的問題將繼續圍繞著這個計劃。

