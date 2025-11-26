台灣女怒踢鹹豬手後報警！ 京都遊客區騷擾20%驚魂！

京都街頭的意外拍擊

哎喲，京都的古街本該是賞楓散步的浪漫時光，誰知10月18日，一位台灣女子遇上小團體，一名男子突然靠近用力拍她臀部，笑著跑開！

女子氣炸追上踢對方腹部，宣稱要報警，對方朋友壓頭逼90度鞠躬道歉，堅持別報警後搭計程車溜了。小編刷到女子po的影片時心想，這不就是「鹹豬手版京都奇遇」的日劇嗎？

來，咱們邊走邊聊這樁街頭意外，保證不氣，只添點自保小撇步～🍁

警察局的「還要怎樣」回應

女子報警到京都警察局，警方看影片後說男子已道歉，質問「還想要他怎樣」，女子提議上網找人提告，警方警告可能誹謗罪，讓她又怒又委屈，覺得息事寧人。

每日新聞報導，這類街頭騷擾在京都遊客區偶發，警方常勸和解避麻煩。網友在X吐槽：「京都警方太佛系，拍臀就道歉完事？」這種回應，這「怎樣」總讓人無奈一笑。🚔

台灣律師的誹謗澄清

台灣律師余偉德分析，影片發布不構成刑法誹謗，因為是事實佐證，不是謗言。產經新聞報導，日本誹謗罪需散佈非事實謠言，影片有據可查無虞。

余偉德建議在日提告性騷擾保障權益。網友在PTT旅遊板po：「律師說影片OK，京都遊日加勇氣。」香港LIHKG笑說：「鹹豬手道歉，台灣律師解惑怕怕。」

這種澄清，這法律總讓意外變有解。⚖

日本人的街頭自保熱議

在台日本人清香說，日本性騷擾嚴格，電車等公共場合提告勝率高，用英語溝通多數警察會處理，這可能是個案。

共同通信報導，京都遊客區騷擾案漲20%，警方推預防App。網友熱議：「清香建議英語報警，京都街頭變安全指南。」這種熱議，這自保總讓人邊笑邊嘆：古都美，勇氣更足。📱

