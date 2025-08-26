台灣「勞碌命全球排行」曝 亞洲只輸3國家

▲全球HR網站「Remote.com」評比全球60國的「工作生活平衡指數」，台灣位居亞洲第4名，但在全球僅排在30。示意圖（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 不少人都希望能達到生活與工作的平衡，但不少上班族都只能淪為任勞任怨的勞工。全球HR網站「Remote.com」評比全球60國的「工作生活平衡指數」，台灣位居亞洲第4名，但在全球僅排在30名，輸給許多歐美國家，相當悲慘。

全球HR網站「Remote.com」以薪資待遇、工作時數、特休天數、職場安全、健保福利等職場指標，綜合評比全球60國的「工作生活平衡指數」，排名越高就代表該國勞工越能在工作與生活中達到平衡，越低則代表是勞碌命、工作過度佔據生活。

報告顯示，紐西蘭已經連續三年奪得榜首，且因最低工資有所提高，得分比先前提高6分。愛爾蘭蟬聯亞軍，比利時也再次拿到季軍。

第四到十名依序為德國、挪威、丹麥、加拿大、澳洲、西班牙、芬蘭。

台灣在榜單中位居第30名，亞洲國家中排名第4，遜於第25名新加坡、第27名馬來西亞和第29名日本。台灣約有1150萬名勞工受到勞基法保障，職場上也不易因年紀、宗教、性傾向、族群差異導致歧視。但台灣的薪資表現並不理想，特休天數也不多。

整體來看，雖然是大洋洲奪得榜首，但歐洲國家在生活與工作平衡方面是整體領先，前十名中有7個歐洲國家。相較之下，亞洲、非洲國家都沒有進入前20名。挪威去年剛進入前10名，此次就位居第5名，超越丹麥與芬蘭成為北歐表現最好的國家，主要原因是因為育嬰假延長的政策。

荷蘭是工作時間最短的國家，每週僅工作30.5小時，伊拉克、衣索比亞的休息時間也相對充裕，阿拉伯聯合大公國和卡達則是每週工時最長的國家。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣也受影響！美國取消小額包裹免稅 珠寶商忍痛放棄50%營收

92歲肌肉宛如20歲！義大利短跑超級阿嬤震驚科學家

狠批中國九三閱兵「濃厚反日色彩」日媒：日本籲各國避免參加