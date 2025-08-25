台灣十分放天燈變罰款陷阱！台灣YouTuber被罰款四萬元新台幣，警方「停留5秒都違法」

在台灣新北市的十分老街，放天燈向天祈願一直是打卡熱點。台灣YouTuber夫婦「菜苔苔與菜生生」近日竟然因介紹此體驗，而被控違反《鐵路法》，收到高達四萬元新台幣的罰單！警方一句「停留五秒也不行」，令不少人驚訝，既然一直以此在觀光宣傳，而且大量天燈店鋪，觀光與法規充滿處處矛盾。

台灣YouTuber近日竟然因介紹「十分放天燈」體驗，而被控違反《鐵路法》，收到高達四萬元新台幣的罰單！（圖片以作參考，Getty Images）

天燈升空的代價 被舉報遭罰款

台灣著名觀光景點－－十分老街，吸引大量旅客體驗放天燈，於老街購買天燈，寫上心願後走到鐵路上放飛。然而，最近一對擁逾20萬訂閱的YouTuber夫婦「菜苔苔與菜生生」的十分旅遊放天燈影片被舉報，最終一家四口被控違反《鐵路法》，合共被罰款四萬元新台幣。

事後夫婦亦拍道歉片分享，當時只是依照天燈店員的指示行事，現場也有不少人同樣在路軌上放天燈，並未意識到行為已違規，後在警署錄取口供期間，得知根據《鐵路法》，行人不得進入鐵路路線或站區，即使只在路軌上停留五秒也屬違法，違者可被罰款一萬至五萬元新台幣。警方指出，現場設有告示牌警告市民勿站在或橫越路軌，但也承認地方政府長期以來積極推廣平溪放天燈，外國媒體亦常報導此景點，導致民眾誤以為行為合理。

台灣警方指出，現場雖設有告示牌警告市民勿站在或橫越路軌，但也承認地方政府長期以來積極推廣平溪放天燈，民眾誤以為行為合理。（Getty Images）

觀光與法規的矛盾

夫婦重返現場拍片，告誡其他市民要注意避免違法，諷刺的是在兩人拍片道歉期間，背後仍有很多人橫越或站在路軌上放天燈和拍照。另外平溪的天燈商戶坦言，若禁止在路軌上放天燈，將大幅影響遊客人數，甚至可能令整個天燈產業鏈面臨衝擊。據估算，該產業每年收入可達十數億新台幣。

新北市政府表示，市民只能在6am至10pm於指定區域放天燈，違者可被罰款三千元新台幣。交通部觀光署亦承認在路軌放天燈有違法疑慮，未來將加強宣導。交通部鐵路局則表示，雖然目前法例明確禁止，但正與交通部研究修法，希望在保障行車安全的同時，也能兼顧地方觀光發展。這場天燈風波不只是一次罰款事件，更揭示了觀光與法規之間的拉鋸。

