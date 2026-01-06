台鐵高鐵新規將上路！４違規行為恐被罰7500元，別在月台奔跑嬉鬧、大廳遊蕩

天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
隨著鐵路運輸日益繁忙，車站秩序與安全問題備受關注。為全面提升鐵路運輸的安全品質，交通部預告修正《鐵路法》部分條文，大幅強化對旅客違規行為的管制，並將過去難以規範的月台危險行為納入處罰範圍。新法明確規定，民眾在月台嬉戲追逐或跨越警戒線等行為，經勸不聽者最高可處7,500元罰鍰。同時，修法也對列車駕駛施用毒品採取零容忍政策，確保大眾運輸安全無虞。
鐵路安全新規上路在即
交通部鐵道局表示，本次《鐵路法》修正重點在於將旅客行為規範訂定得更加明確，以有效維護鐵路站車秩序。鐵道局指出，過去針對跨越月台黃色警戒線等危險行為，因缺乏相關法規依據而無法開罰，但為避免旅客發生落軌意外，修法草案參照《大眾捷運法》的規範模式，明確新增多項旅客違規行為的處罰條文。根據新法規定，經鐵路人員勸阻仍不聽從者，將面臨1,500元至7,500元的罰鍰處分。
４違規行為最高罰7500元
修法草案明確列出４大類主要違規行為，涵蓋月台區域與電扶梯等重要場所的安全規範。首先是月台區行為管制，包括在月台上嬉戲、追逐，或跨越月台警戒線等危險動作。其次為電扶梯違規行為，民眾在電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑都將受罰。第３類是擅闖或妨礙行為，包括妨礙車門或月台門關閉，或擅自開啟相關設施。最後則是非乘車目的的遊蕩行為，指非為搭車而在車站大廳、穿堂層或月台層遊蕩，導致妨礙其他旅客通行或使用的情形。
除了上述行為外，修法草案也將其他常見違規情形納入處罰範圍。未經驗票程序出入車站或上下車的逃票行為，以及未經許可在站區或車廂內設攤、搭棚架或擺設筵席等商業活動，同樣適用1,500元至7,500元的罰鍰規定。
重大違規行為加倍處罰
針對情節較為嚴重的違規行為，修法草案特別訂定加重處罰機制。當旅客出現５項重大違規情形且經勸導不聽時，鐵路業者得採取加倍處罰措施。這些行為包括：列車行駛中攀登、跳車或攀附隨行的極度危險動作；妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟設施；逃票等未按規定出入站的行為；在車廂或站區內隨地吐痰、吐檳榔汁的不衛生行為；以及擅自占用、破壞鐵路用地或損壞相關設施的破壞行為。
駕駛毒品零容忍
為確保鐵路行車安全，修法草案大幅加嚴對列車駕駛人員的管制。過去法規要求駕駛員毒駕需因故意或過失導致重大事故發生，鐵道局才能廢止其駕駛執照。新法修正後將改為零容忍政策，只要查獲列車駕駛人員有施用毒品的情形，無論是否造成實際事故，交通部鐵道局都應立即廢止其駕駛執照。此項修正彰顯政府對大眾運輸安全的重視程度，確保每一班列車都由身心狀態良好的駕駛員操控，保障乘客生命財產安全。
擅自設置平交道罰鍰大增
修法草案同時大幅提高其他相關違規行為的處罰標準。其中，未經許可擅自設置平交道的罰鍰金額，從原先的最高5,000元大幅調升至最高15萬元，增幅達30倍。交通部表示，此項調整主要是為了符合現今國民所得經濟水準，同時強化對違法行為的嚇阻效果。
實施時程待立院審議
交通部說明，《鐵路法》修正草案將預告60天，期間將廣泛蒐集社會各界的意見與建議。預告期結束後，交通部將邀請相關專家學者進行深入討論，綜合各方意見後再提報行政院核定，最終送交立法院進行審議程序。由於修法涉及多項新增處罰規定，確切的實施時程將視後續修法進度而定。
