不是墾丁、太魯閣！「最強國家公園」年吸643萬人：步道好走、櫻花季美翻

台灣國家公園美景享譽國際，不僅吸引國內外遊客朝聖，更成為民眾休閒度假的首選。根據交通部觀光署最新統計，2024年造訪人次最多的是位於台北市的陽明公園，高達643萬人次，遠超過第２名高雄市壽山園區的185萬人次。這些國家公園不僅提供豐富的自然生態體驗，更成為都市人親近大自然的重要去處。

2024年最受歡迎國家公園

觀光署統計資料顯示，2024年１月～12月觀光遊憩據點的「國家公園」類別中，前10名景點分布如下：

１、台北市陽明公園：643萬6602人次

２、高雄市壽山園區：185萬6755人次

３、花蓮縣台八線沿線景觀區：132萬8843人次

４、台北市陽明山遊客中心：68萬2638人次

５、台北市冷水坑：65萬4976人次

６、台北市擎天崗：63萬8403人次

７、南投縣塔塔加遊憩區：54萬6253人次

８、高雄市梅山遊客中心：54萬1787人次

９、台北市小油坑遊憩區：46萬5383人次

10、高雄市龜山園區：36萬1383人次

太魯閣與墾丁遊客銳減

曾經備受歡迎的花蓮太魯閣國家公園，因地震及颱風導致多地受損，2024年遊客銳減至21萬人次，而墾丁國家公園的造訪人次也僅有1.2萬人。

台北陽明公園奪冠原因

陽明公園位於台北市北投區，為陽明山國家公園重要景點之一。園區內種植豐富的花卉植物，包含梅、櫻、桃、李、杜鵑等，每年春季櫻花盛開時節最受歡迎，緊接著竹子湖海芋季，也吸引大批遊客前往採花體驗，成功打造四季賞花特色。

陽明山國家公園在Google評論中獲得4.5星好評，網友紛紛留言：「離台北不到１個鐘頭的時間，可以看到小油坑噴泉口，竹子湖可以賞花吃雞肉山中料理」「好友們運動散步的好所在，也適合一邊踏青一邊聊天的地方，這次剛好是賞花季活動，也有很多當地小吃可以品嘗」「陽明山國家公園真的是台北人的後花園，花鐘、光復樓、步道、陽明書院……天氣好可以走上整天，適合全家人一起來逛逛」「櫻花季真的很美，但人多，建議早點上山」。

▲陽明山櫻花季每年都吸引許多人造訪。（圖片來源：shutterstock達志影像）

陽明山花鐘

地址：台北市北投區湖山路2段

電話：0228613861

時間：24 小時營業

壽山國家自然公園特色解密

第２名的壽山國家自然公園（壽山園區），橫跨壽山、半屏山、旗後山等地，總面積達1123公頃，以珊瑚礁石灰岩地質為主，在Google也獲得4.6星好評，網友紛紛留言：「很多猴子要小心包包盡量背在前面跟小心吃的，步道很好走，很適合來走走看看，欣賞大自然」「視野很好，有提供免費的開水，停車方便，可以買東西到山頂去吃、看風景，參觀免費，廁所很乾淨」「高雄的郊山，運動健身、生態觀察、地質地理踏查、岩洞探險、攀岩挑戰的好地方，要注意猴子會搶食物」。

▲壽山國家自然公園有很多台灣獼猴，民眾爬山時要小心。（圖片來源：shutterstock達志影像）

壽山國家自然公園

地址：高雄市鼓山區萬壽路301號

電話：075313001

時間：24小時／遊客中心週二至日09：00～17：00（週一休）

交通部觀光署

網址：https://stat.taiwan.net.tw/scenicSpot

