居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
台灣墾丁25年來首間輕奢度假酒店「Hotel dùa Kenting」！飽覽第一排無敵海景、360度環景空中泳池
台灣玩水勝地「墾丁」擁有眾多別具特色的民宿，但若想感受輕奢渡假感覺，推介今年最新開業的「Hotel dùa Kenting」！這是墾丁25年來首座大型度假酒店，歷經10年規劃與建造、斥資超過12億元打造而成，位處無敵海景第一排，步行1分鐘就到墾丁大街、大灣海灘，是一座結合綠建築理念的輕奢渡假酒店！
背山面海 360度環景空中泳池
「hotel dùa kenting」於今年4月開業，座落於墾丁大街文化巷，背靠「墾丁國家公園」3座指標性山岳、面向的巴士海峽，建築外觀靈感來自珊瑚與貝殼，融合山海風情；最大亮點是全台唯一360度環景空中泳池，泳池採環形設計，可360度無死角欣賞壯麗的巴士海峽，池畔設有圓形開放式包廂，旁還設有450吋巨幕和「AIRSTREAM」風格的移動酒吧，每日都有來自台灣頂尖調酒師與DJ現場演出，美景配上光影與音樂，一下子變成最夢幻的微醺場景。
輕奢設計 涵蓋五大房型
酒店設計走輕奢路線，大廳以米白色的牆面搭配柔和大地色系，設有全台唯一以金屬一體成型打造的巨大螺旋樓梯，配上植栽與溫暖燈光，大氣優雅，呼應了整棟建築以「珊瑚與貝殼」的主題。全館共127間客房，涵蓋五大房型，包括dùa客房、豪華客房、山隅客房、行政客房及山海套房，均設有私人露台，日夜都能感受墾丁絕美景色，房內備有Bose戶外型喇叭、Nespresso 膠囊咖啡機、最新Panasonic NA27風筒等，細節位都做到奢華級數！
屏東首間乾杯燒肉進駐
餐飲方面，共有4間餐廳及酒吧，全日餐廳「沙丁嶼餐酒館 Sardine Kitchen & Bar」由曾在文華東方「Bencotto」工作的主廚Grant親自掌舵，使用在地風土食材打造地道意法酒館料理；另有屏東首間乾杯燒肉，由日本室內設計師道下浩樹親自操刀，打造日式居酒屋的熱鬧氛圍，下次去墾丁不妨選擇民宿以外的輕奢選擇吧！
hotel dùa kenting
9-10月房價：每晚$1,502起，人均$751起
按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂
hotel dùa kenting
地址：屏東縣恆春鎮墾丁路文化巷5號（地圖按此）
交通：從墾丁大街/大灣海灘步行1分鐘
