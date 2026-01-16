台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加工肉類，其中加工肉類更被世界衛生組織列為第一類致癌食物，每天多吃50克就會增加18%罹患大腸癌風險。
油炸食品引發多種疾病
針對油炸食物的健康危害，陳威龍在YouTube影片中表示，油炸食物像是炸雞、薯條、鹹酥雞，研究數據顯示，經常食用油炸食品的民眾，罹患心血管疾病及第二型糖尿病的機率明顯高於一般人群。因為油脂在高溫烹調過程中會發生氧化反應，產生反式脂肪酸與各種氧化物質。要是長期攝取，與高血壓、血脂異常及代謝症候群密切相關。
手搖飲成健康隱形殺手
陳威龍指出，台灣民眾對手搖飲料、汽水等含糖飲品的喜愛程度極高，但一杯飲料的糖分含量往往超過每日建議攝取量。美國研究發現，每日喝２杯以上含糖飲料的民眾，肥胖與癌症風險會增加。長期攝取高糖分飲品不僅容易導致體重增加，更會提高至少13種癌症、第二型糖尿病及心血管疾病的發生機率。
加工肉品列一級致癌物質
陳威龍特別提醒民眾注意加工肉類的健康風險，像是香腸、熱狗、培根等常見加工肉品已被世界衛生組織正式列為第一類致癌食物。根據醫學研究，每天增加攝取50克加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升18％。這類食品含有亞硝酸鹽成分，進入人體後會形成多種致癌物質，加上煙燻處理與高溫烹調過程中產生的化學物質，對腸胃道系統造成長期性負擔。陳威龍直言：「醫生不吃，不是因為它不好吃，而是對健康的影響太大」。
▲喝太多含糖飲料，會增加罹癌風險。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
