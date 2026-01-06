「１夜市」大到嚇壞遊客！4.4星、美食應有盡有，網友讚：重覆率不高超好逛

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
夜市文化深植台灣人心，各地特色小吃攤販聚集，形成獨特的庶民美食天堂，更是許多遊客體驗在地生活的重要據點。近日有網友分享朋友初次造訪雲林斗六夜市的震撼經歷，對方竟被夜市規模嚇得目瞪口呆，直呼「怎麼這麼大！」這番言論引發熱烈討論，許多網友也分享斗六夜市優缺點。
初訪斗六夜市驚呼規模驚人
一名網友在Threads平台發文分享，日前朋友第一次逛斗六夜市，就被現場規模震撼到，還特地傳訊息抱怨：「沒人跟我說斗六夜市這麼大，我逛一半而已，另一半沒逛，嘉義夜市沒這麼大的！」不過，這名網友聽到朋友的驚嘆後卻感到相當困惑，回應道：「才約3000坪而已耶」。
看更多：士林、寧夏夜市都輸它！外國人最愛台灣夜市排行榜出爐，冠軍攤位多元又好吃
在地人與外地客感受大不同
文章曝光後，引發熱烈討論，不少在地人對此反應感到意外，「是我逛久了麻痺了嗎？怎麼沒感覺它那麼大」「有這麼大嗎？現在才知道」「以前沒搬家更大」「是不是沒逛過之前的」。然而，也有外地遊客分享類似經驗，「我朋友也嚇到，第一次逛到鐵腿」，顯示初次體驗確實容易產生規模震撼感。
網友比較各地夜市規模大小
許多網友也拿其他知名夜市進行比較，「他是不是沒逛過士林夜市、瑞豐夜市、六合夜市」「虎尾夜市更大，斗南的也比斗六大一點」「西螺夜市有比較大嗎？我感覺西螺更大」。更有人提及已經結束營業的桃園中壢仁海宮夜市，強調「如果以曾經擁有過的來說，桃園中壢仁海宮夜市是最大的（占地２萬坪），但已經結束了」，多數討論都認為斗六夜市的規模未必是全台最大。
斗六夜市評價兩極
從Google評論來看，每週二、六、日營業的斗六觀光夜市累積超過１萬則評論，平均獲得4.4顆星，許多遊客稱讚夜市攤販多元、美食選擇豐富，「整體來說很大什麼都有，重覆率也不高，基本上踩雷率不高。環境衛生也還不錯，就是要丟垃圾的點很少，美中不足」「雲林斗六最棒的夜市，沒有之一，攤販多、設施多、吃的也多，地方寬大，雖然人潮眾多，但不會說真的很擠，玩了許多遊戲，套圈圈、釣蝦、骰子香腸、打彈珠等，然後也吃了許多的美食，烤魚、小火鍋，每次來都滿載而歸」。
不過也有人批評斗六夜市，「唯一缺點應該是太晚來的話，會很塞車」「身為在地人，去一次就不去了，人多、擠、重複性又高，騎機車還沒位子停」「超擠而且超多人邊逛邊抽菸」「非常非常塞，停車場收100元結果沒位置，等了２小時，沒位置還一直收錢放車進來，是要我在停車場裡玩轉圈圈嗎」「停車費超貴，也沒善盡指揮的責任，秩序超亂的，可以不用浪費時間來，賣的東西跟一般的夜市差不多」。
▲斗六夜市占地廣大、美食多。（圖片來源：剎有其食）
斗六觀光夜市
地址：雲林縣斗六市鎮南路421巷2號
電話：0935-789-889
時間：週二、六、日17：00～00：00（各攤商營業時間略有不同，週一、三、四、五休）
