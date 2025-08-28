台灣宜蘭近海6.0級地震，威力等同半粒原子彈！專家指全球進入地震活躍期，未來幾個月可能出現8級以上地震

台灣宜蘭縣近海昨晚（8月27日）發生規模6.0地震，震央位在東北角，最大震度為4級，北部地區如台北市及宜蘭震感特別強烈，就此台灣前氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，今次地震釋放能量約半粒原子彈，他亦提到今年全球已發生逾94次規模6以上地震，3項預警指標已出現，接下來全球將進入地震活躍期，未來幾個月內可能頻繁出現規模8以上地震，呼籲大家小心！

最大震度4級 宜蘭縣冬山/台北市信義區最強烈

中央氣象署最新資訊顯示，台灣宜蘭縣近海昨晚9時11分發生規模6.0地震，震央位在東北角，最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區，其他地區如新北市、桃園市、花蓮縣等地都有震度3級。今次地震為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊相互碰撞造成，餘震不會太多，若有的話規模約是5至5.5之間。

郭鎧紋：威力等同半粒原子彈

據《東森新聞》報導，前氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，今次地震威力等於釋放約半粒原子彈的能量，震央離宜蘭非常近，可幸的是震源深度達112公里，屬於深層地震，若是淺層地震，那震度還會上升，屆時北部恐會出現災情。他續指今次台北感受明顯，主要是因為台北有鬆軟土層，地震波在裡面繞來繞去所致。

3項預警指標已出現 全球進入地震活躍期

郭鎧紋亦提到，自從今年3月底的緬甸7.7強震後，地震變得頻繁，今年全球已發生逾94次規模6以上地震，其中上月規模8.8的堪察加半島超級強震，結束了自2021年以來全球未出現規模8以上地震的平靜期。他提出3項預警指標已出現，分別為規模7地震先行發生、南極洲規模7.5強震及一個月內全球規模6地震超過13次，預計接下來全球進入地震活躍期，未來幾個月內可能頻繁出現規模8以上地震，大家務必小心。

