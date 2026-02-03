哪道小吃最能代表台灣？一票網友激推「１美食」：外國人接受度最高

台灣美食文化豐富多元，從傳統早餐到夜市小吃，無不令人垂涎三尺。近期，一名網友因表姊即將帶美國姊夫來台旅遊，而在網路上詢問有哪些代表性美食值得推薦。問題一出，眾多網友紛紛提出建議，其中一道小吃更被譽為「外國人接受度最高」的台灣美食。

值得推薦給外國遊客的台灣美食？

一名網友日前在PTT以「覺得最代表台灣的小吃是什麼」為題發文，表示下個月表姊將帶美國的表姊夫來台旅遊，因為表姊夫沒有來過台灣，所以想帶他去吃很多美食，目前原PO心中的美食名單有：中式早餐（如蛋餅、油條、豆漿）、夜市小吃（如臭豆腐、大腸麵線、蚵仔煎、滷肉飯），以及飲料甜點（如燒麻糬、珍珠奶茶），但覺得應該有更多好吃的食物，因此詢問大家：「代表台灣的美食有什麼？」

▲網友詢問，最代表台灣的小吃是什麼？（圖片來源：PPT）

眾多網友推薦珍珠奶茶、鹹酥雞

文章曝光後，許多網友推薦珍珠奶茶，「台灣發明的受歡迎小吃：珍奶＋地瓜球，這２個挺合全世界胃口」「雞排跟珍奶必吃吧」「珍奶跟鼎泰豐小籠湯包，其他沒了」。

除了珍奶，不少網友也大力推薦鹹酥雞，「外國人接受度最高的是鹹酥雞」「鹹酥雞老外接受度超高」「相同經驗推薦鐵板燒、鹹酥雞、熱炒店」。

▲網友說，外國人接受度最高的是鹹酥雞。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

網友推薦其他台灣小吃

此外，網友也不忘推薦其他台灣小吃，「台式的東西吧？肉燥飯、滷肉飯」「滷肉飯、臭豆腐、豬血糕」「肉燥飯、肉圓、熱炒」「火鍋、熱炒、台啤、愛文芒果冰」「我有老外朋友喜歡台式自助餐，覺得便宜又吃得飽」。

▲網友推薦，可帶外國人去吃自助餐。（示意圖，圖片來源：TVBS）

