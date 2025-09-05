打風｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號
台灣平機票優惠｜$99搭中華航空飛高雄、包23KG寄艙行李！睇BLACKPINK/TWICE演唱會/住最新輕奢度假酒店
Trip.com推介9.9狂賞Mega Sale，預告多個一口價機票優惠，包括台北、高雄、曼谷、大阪、札幌及哈爾濱，頭炮有9月9日9pm的高雄，中華航空來回機票連稅連23kg行李只需$99，適用於今年內出發，無論想去高雄睇BLACKPINK或TWICE演唱會、墾丁抓住夏天的尾巴、台南歎傳統美食都一樣無難度！
中華航空飛高雄 $99連稅包23KG寄艙行李
Trip.com於9月9日起一連4日9pm推出一口價機票優惠，當中頭炮有9月9日9pm的高雄，中華航空來回經濟艙機票連稅連23kg行李只需$99，限量30張，出發日期為9月9日至2025年12月31日，旅行期為2至7日，留意優惠為App 專屬價格，只適用於香港版本的Trip.com App。Yahoo格價專員睇過，中華航空官網一張來回機票最平都要$1,306，如今$99就買到，優惠低至1折，超級抵買，相信到時將掀起一輪搶購潮！
高雄來回機票連稅$99
優惠推出日期：2025年9月9日9pm
旅遊日期：2025年9月9日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）99 HKD 預訂香港前往台北、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
墾丁住輕奢度假酒店/高雄睇BLACKPINK/TWICE演唱會
Yahoo購物專員為大家講講今年年底高雄好去處，刺激一下大家的旅遊慾！9月份可以去墾丁抓住夏天的尾巴，當地今年迎來25年來首間輕奢度假酒店「Hotel dùa Kenting」，位處無敵海景第一排，能享受全台唯一360度環景空中泳池；10月及11月份去高雄則可參與BLACKPINK或TWICE高雄演唱會；12月推介大家去台南歎傳統美食如羊肉爐、虱目魚米粉湯等，天氣涼涼地食慾特別強呢！
