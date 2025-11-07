雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
台灣平機票優惠｜台北機票買1送1！中華航空人均低至$688起｜Trip.com雙11優惠2025
台北平機票時不時都有，不過想跟朋友或另一半二人行的話就極具挑戰性！事關優惠機票數量有限，很容易出現只搶到一張平機票，另一張就要捱原價。不過，Trip.com 11月13日9pm推出台北機票買一送一，搭中華航空2位只要$1,376起，除開人均只要$688起！
買1送1優惠！中華航空飛台北連稅人均$688起
Trip.com將會在11月13日9pm推出台北機票優惠，連稅買一送一$1,376起，人均只要$688起！一個價錢已經連稅，沒有額外收費，旅遊日期適用11月13日至2026年2月28日。不過，提提大家，優惠機票必須用手機APP到活動頁面，再揀「一口價」優惠，預訂日期及航班時間以頁面顯示為準。
中華航空台北機票買一送一
價錢：$1,376起/2位，人均$688起
優惠推出日期時間：2025年11月13日9pm起至2025年11月18日
旅遊日期：2025年11月14日至2025年2月28日
10.1起推Care Bears聯名餐點、零食、商品
中華航空與知名手搖品牌五桐號再度合作，於10月1日起推出多款美國經典品牌Care Bears機上聯名茶香及水果風味的餐點及甜點，台灣出發全航線、全艙皆可享用，包括清香烏龍小雪餅、草莓千層夾心派，以及紅心芭樂綠茶冰淇淋，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。飲品部分，全航線商務艙及全艙還會提供百香果紅茶氣泡飲。另外，華航還推出一系列 Care Bears限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及啤牌等，即日起於華航 eMall 網站開放預購，隨時隨地可將Care Bears帶返屋企！
Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋
旅行背囊推介！Backpacker旅客必睇 歐遊防盜旅行背包/超大容量60L/附USB充電埠
台證2025｜台證印刷最新消息！到底是用黑白或彩色？即睇台灣移民署官方回應
台證2025｜網上申請入台證須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用
台北酒店2025｜台北新酒店推薦20間！人均低至$275.2 人氣奢華之選寒居酒店/台北小巨蛋茹曦酒店/西門町首間日牌酒店
台灣旅遊｜台北機場交通優惠推介！桃園機場捷運單程$30.5/台北接駁巴士每程$26起
台北自由行6大全新開幕景點！新地標Dream Plaza/烏來最美溫泉Villa/南港LaLaport
台北捷運Citywalk｜沿捷運淡水信義線一日遊！年輕人必去赤峰街/微風平台睇靚景/夜市掃街食盡地道美食
2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾
外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！
高雄親子好去處｜全台最大室內親子遊樂場 免費任玩30項設施！原本竟是高雄客貨車維修基地
高雄打卡景點行程推介！龍貓隧道/多巴胺配色漁港/日系達摩牆/巴洛克式建築下High Tea
