台灣最美星二代盤點Top10！小S女兒最有魅力、李千娜女兒歌喉不輸媽媽

在這個社群發達的世代裡，只要有高顏值與出眾的才華便更有機會被看見，不過如果是作為藝人的第二代，更是從小就多了不少光環，尤其是近幾年台灣有不少星二代，不僅長相出眾，許多人也承襲了父母的才華與氣質，無論是音樂、表演，還是時尚與社群媒體，都展現了自己的風格與存在感，以下為大家盤點近期被認為顏值與潛力兼具的台灣星二代，看看他們如何在眾星中綻放光芒。

台灣最美星二代盤點：Elly、Lily、Alice（小 S 女兒）

廣告 廣告

說到最美星二代絕對不能不提主持天后小 S 的三閨女許曦文（Elly）、許韶恩（Lily）與許曦恩（Alice），三位女兒不只繼承媽媽的美貌，還在各自的領域發光發熱，擁有空靈氣場的 Elly 以演員身份參與影劇作品《聰明鎮》；氣質甜美的 Lily 不只是廣告寵兒，熱愛繪畫的她更舉辦自己的畫展驚艷眾人；活潑率真的 Alice 目前還專注於學業，不過近期因為風暴成長變漂亮，出現在社群也引起大量關注。

台灣最美星二代盤點：李紫嫣（李㼈女兒）

資深演員李㼈的女兒 Purple 李紫嫣，2020 年透過六人女團 PER6IX 出道後，便以超高顏值與出眾氣質引起關注 source：Instagram@purpleyenn

資深演員李㼈的女兒 Purple 李紫嫣，2020 年透過六人女團 PER6IX 出道後，便以超高顏值與出眾氣質引起關注，推出幾張 EP 後決定轉戰影劇圈，近日首部主演的電影《突破：三千米的泳氣》即將上映，不只集結范逸臣、米可白與爸爸李㼈，李紫嫣在片中飾演一位即將失明的女生，不只展現初生之犢不畏虎的純熟演技，不會游泳的她經過訓練後更完成泳渡 3000 米的鏡頭，敬業表現讓她贏得滿堂彩，也期待電影能創下佳績。

台灣最美星二代盤點：游宇潼（游鴻明女兒）

資深歌手游鴻明不只擁有出眾的外貌與火辣身材，更是畢業於 UCLA 的學霸 source：Instagram@eileenyoyoyoyo

資深歌手游鴻明不只擁有出眾的外貌與火辣身材，更是畢業於 UCLA 的學霸，不過回台後則與父親一樣選擇在音樂圈闖蕩，靠著音樂才華創作個人專輯《楚門 Dream Sober》，爸爸游鴻明也義氣相挺合唱單曲〈安全島〉，除此之外她也登上綜藝節目《哈！真相大白了》，展現過人的思考與判斷力，未來發展令人期待。

台灣最美星二代盤點：顧穎（李千娜女兒）

選秀節目《超級星光大道》出道的李千娜，畢業後全方位發展，更成為節目中首位受到三金入圍肯定的藝人，沒想到女兒顧穎不只外貌不輸媽媽，更遺傳了一把好歌喉，日前當上歌唱選秀節目《大學聲 Young Voice》並演唱媽媽的代表作〈不曾回來過〉，在社群引發不少討論，也期待她未來能有更多的音樂作品甚至與媽媽同台演出。

台灣最美星二代盤點：韓菲（王中平女兒）

資深藝人王中平與余皓然的女兒韓菲，因為精緻五官與甜美氣質，讓她原先在社群就小有名氣，原本打算到加拿大進修學業的她，為了圓音樂夢決定休學，並於 2023 年正式出道，能唱能跳又能演的她，不只一出道就登上 Legacy 舞台舉辦個唱，去年更擊敗千人對手入選騰訊選秀節目《奔赴！萬人現場》，並在中國不同城市舉行演出，相信未來也是顆明日之星。

台灣最美星二代盤點：黃于庭（王彩樺女兒）

以自然親民形象被受大家喜愛的「保庇天后」王彩樺與丈夫黃品文育有兩女，其中大女兒庭庭黃于庭因甜美外型及出眾的氣質，即使沒有出道還是被許多網友封為「最美星二代」， 平常不實在社群平台分享自己的穿搭與生活照，已默默累積一票粉絲，今年則是靠自己努力，到澳洲遊學闖蕩，也讓她一舉一動都備受關注。

台灣最美星二代盤點：廖思惟（孫芸芸女兒）

第一名媛孫芸芸即使近年淡出螢光幕，但還是時常在社群與大家分享家庭日常，而每次帶到女兒廖思惟，兩人不論外貌與感情都情同姊妹而引起討論，廖思惟即使沒有在演藝圈發展的目標，卻還是不吝在社群分享穿搭、美妝與旅遊生活，尤其是她也承襲媽媽的好品味，每次在社群穿戴的單品也都成功引起話題。

台灣最美星二代盤點：Emma（小禎女兒）

主持天后胡小禎與與前夫李進良所生的女兒 Emma，過去不只客串戲劇拍攝，更參與節目《胡來旅行社》演出，展現對演藝圈的興趣。近日為了慶祝她滿 18 歲，父母為她舉辦了一場溫馨又隆重的派對，她展現出「女大十八變」的迷人風采，高顏值與甜美氣質，不僅成為全場焦點，更吸引了眾多媒體的關注與報導。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

35歲朴信惠黑短髮造型靈感！2025韓國髮型推薦6款：耳下鮑伯、蘋果頭減齡顯小臉

2025日系短髮推薦26款！新垣結衣蘋果頭、廣末涼子鮑伯減齡好整理