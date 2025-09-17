台灣最強景點不是九份、淡水？外國遊客最愛「這地方」，景色優美且美食多

貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成
全球旅遊市場復甦，台灣觀光產業也跟著興盛！根據交通部觀光署最新發布的「113年來台旅客消費及動向調查」，去年來台旅客達785萬人次，較前年成長21％，觀光消費達百億美元，約新台幣3,220億元。其中以新南向國家貢獻最多，占整體觀光收益36％，美國市場成長也相當亮眼，旅客人次較前年成長23％。
113年來台旅客達785萬人
觀光署調查顯示，113年來台旅客達785.77萬人次，較112年成長21.13％。日、韓、港澳等地區皆突破百萬人次，歐美旅客成長２成，新南向國家也微幅成長6％。
美國旅客最會花錢
來台旅客平均每日消費182.83美元（約新台幣5,441元），較前年微幅成長1.2％。以美國旅客最捨得花錢，每人每日消費達238.86美元（約新台幣7,108元），其次是歐洲旅客199.51美元（約新台幣5,937元）、韓國197.98美元（約新台幣5,891元）。值得注意的是，疫後旅客消費結構轉變，購物支出下降35％，娛樂支出則增加５成。
自由行占88％
來台旅客以自由行為主流，占比高達88％，其中「未請旅行社代訂住宿地點及機票，抵達後未曾參加旅行社行程」占比達75.16%。調查也發現，旅客高度依賴社群媒體與搜尋引擎規畫行程，平均計畫時間為41天，較前年的29.49天延長。
旅客來台常去逛夜市
旅客來台主要被「美食特色小吃」「風光景色」吸引，最常造訪的景點則是「夜市」「台北101」與「西門町」，此外，「治安良好」選項也大幅上升41個百分點，為國際旅客所高度肯定。根據Numbeo最新2025年「全球安全指數」排名，台灣在146個國家中居第４名，堪稱亞洲旅遊安全首選之一。
日月潭是外國旅客最喜歡景點
旅客在台期間參加活動前３名為「購物」「逛夜市」「參觀古蹟」，各地區吸引的活動也略有不同，北部按摩指壓、中部生態旅遊、南部水域活動、東部泡溫泉浴，而旅客自述最喜歡的台灣景點跟最常造訪的景點些微不同，「日月潭」成為他們心中第１名，其次為「九份」「淡水」，第４至第10名則為平溪、野柳、北投、故宮博物院、夜市、西門町與大稻埕。
日月潭美食多、風景佳
實際查看Google評論，日月潭在7511則評論中，平均獲得4.6顆星，旅客也留下造訪心得：「日月潭群山環繞景色優美，搭配湖光山色的湖岸，實在是美不勝收。這裡特色小吃及美食街也頗負盛名，各種美味小吃、餐廳熱炒、山珍野味等都有」「來日月潭可以騎單車環湖，也可以搭船遊湖，走環湖步道也是不錯的選擇，還可以搭纜車順遊九族文化村，近年的新玩法則是SUP立槳和獨木舟等水上活動」「平日遊客不多是拍照、遊憩的最佳時刻，不同季節可以拍出各式美景」。
▲日月潭景色優美，吸引國內外旅客造訪。（圖片來源：shutterstock達志影像）
日月潭環湖自行車道
地址：南投縣魚池鄉環湖公路22號
電話：04-9285-5668
時間：24小時開放
觀光署
網址：https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0044064
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
