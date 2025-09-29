男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
台灣哪個景點不值得去？一票外國人點名「2地方」：失望到待5分鐘就離開
隨著疫情解封，台灣觀光市場逐漸復甦，各地景點湧現大量國內外遊客。近日有外國網友在網路上發起討論，詢問赴台旅遊時哪些知名景點值得「避開」，引發熱烈討論。其中，台中彩虹眷村、新北九份等知名地點都被點名。網友直言，部分景點實際體驗與期待有極大落差，有的人潮擁擠難以遊玩，有的則景點規模太小。
彩虹眷村規模太小
國外一名網友在論壇「Reddit」發文詢問，台灣有哪些知名觀光景點可以不用特地前往？貼文曝光後，引發眾多外國遊客分享旅遊心得，其中最多人提到台中彩虹眷村，「2019年特地去台中一趟看彩虹眷村，結果我老婆和媽媽很失望，一點也不誇張，我們待了５分鐘就走了，它現在的規模已不復當年」「彩虹眷村很小，離市中心很遠，也離其他景點很遠。在這麼狹小的空間裡除了拍照，沒什麼好做的」。
▲外國遊客認為彩虹眷村規模很小，一下子就逛完。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
九份老街人潮擁擠難遊玩
另外，也有許多人提到九份老街，雖然景色優美，但人潮眾多、難以走動，「九份最好不要去，尤其是夏天，都會因為遊客湧入而變得更糟」「週末去九份，那裡就會人山人海，幾乎走不動路」「九份不錯，但是太擁擠了」「九份一個有樓梯的步行區竟然堵得水洩不通，我們當下嚇得動彈不得，這是我們在世界各地旅行最糟糕的經歷」。
部分台灣景點不如預期
除了台中彩虹眷村、新北九份老街，網友也提及其他景點，「十分老街人山人海，價格不菲，燈籠也太俗氣」「高美濕地又臭又熱，很無聊」「阿里山日出對我來說不值得，凌晨４點就醒了，等了很久，因為霧太大，太陽都沒出來，而且人也多得要命」「高雄六合夜市，自從新冠疫情後，它已經失去了昔日的魅力」「猴硐貓村，雖然我很喜歡貓，但那裡沒什麼事可做」。
台灣最值得去的地方
至於台灣哪裡好玩？許多人分享旅遊心得，「台灣離島的海灘都很不錯」「如果你是美食家，台南和高雄有非常美味的食物」「我在綠島的第２天，去了藍洞浮潛，真的超美」「象山景色很棒，爬山花的時間很少，而且離市中心又近」「西門町不錯，尤其是紅樓，露天酒吧一開門就特別好玩，還能看到形形色色的人」「烏來很棒，交通也很便利，從台北出發，搭乘大眾運輸約１小時即可抵達」。
▲外國遊客稱讚西門町好玩。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
