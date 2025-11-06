台灣桃園機場派消費券！符合條件即可換領、送機場捷運票 免稅店、餐廳都用得兼免費導覽

下次經桃園機場轉機，記得預留時間入境台灣！交通部觀光署由11月1日至2026年10月31日期間，推出「轉機入境・好禮等你（Enter Taiwan, Enjoy a Gift!）」計劃，持外國護照的轉機旅客只要入境停留24小時內，即可領取600台幣機場消費券。更抵的是同步推出免費半日遊行程，包埋桃園機捷來回票，讓大家用4小時快速體驗台北經典景點，想趁轉機順便食買玩的旅客絕對要mark低。

由11月1日起只要是持非中華民國（台灣）護照、經桃園國際機場轉機，並於轉機期間入境台灣短暫停留一日內，即可領取600台幣機場消費券。（擷取自官方網頁、Getty Images）

$600消費券領取全攻略

今次派發消費券計劃針對國際轉機客，申請資格相當簡單直接。首先你要持有外國護照（即非中華民國護照），其次是經桃園機場轉機並選擇入境台灣，最重要的是，停留時間不可以超過24小時。符合以上條件的旅客要先上官方網站填寫基本資料做網上登記。入境後記得帶齊護照同下一程登機證，去到觀光署設於第一或第二航廈的旅客服務中心就可以即場領取消費券。

廣告 廣告

消費券用途廣泛，機場內合作商戶包括各式餐廳、免稅店、紀念品店同便利店，想食個台式牛肉麵還是買盒鳳梨酥做手信都無問題。特別推介機場內的珍珠奶茶店及台灣小食攤檔，600台幣預算足夠試勻幾款招牌美食。官方網站已經列出所有合作商戶名單，建議出發前先睇定心水店舖位置，省回搵路時間。

網上登記系統介面簡潔易用，只需填寫護照資料、航班資訊等基本資料，幾分鐘就完成申請程序。（擷取自官方網頁）

符合以下條件就能參加

持非中華民國（台灣）護照

經由桃園國際機場轉機

入境台灣停留24小時內

完成官方網站的線上登錄

如何換領600台幣機場消費券

抵達桃園機場後入境：完成海關通關，準備好護照及下一班國際航班登機證。

前往領取地點：第1航廈或第2航廈的旅客服務中心，出示所需證明即可領取600台幣消費券。

開放時間：7:30am-10:30pm

只要做足以上步驟，便可得到兩張300台幣的消費券。（官方圖片）

第一航廈美食廣場集合多間台灣知名餐廳，消費券正好用來品嚐地道台菜。

免費半日遊行程任你揀

領完消費券還有時間？觀光署同步推出的「Free Half-Day Tour」絕對是轉機旅客福音。4條主題路線包括桃園在地文化及台北都會風情，每個行程約4小時，完全免費兼包含桃園機捷來回車票。

A路線主打百年古蹟，帶大家走訪擁有燕尾屋脊的德馨堂、全台唯一生產日式清酒的桃園酒廠，還有有由企業家王永慶重修的明志書院。而B路線就較為年青一點，先去橫山書法藝術館打卡，再到華泰名品城 血拼，最後去Xpark水族館睇企鵝及水母。如果想感受台北經典，C路線從北門一路行到西門町，途經鐵道部園區、龍山寺同中正紀念堂，用腳步認識台灣歷史。最後的D路線就最適合購物狂，台北101、信義商圈、四四南村到永康街美食巷一網打盡。

報名方法簡單，上官網登記就得，1至4人可以直接網上報名，5人以上團體要email申請。如果不想跟團，還有自助遊方案選擇，一樣送機場捷運車票及消費券，自己掌握行程節奏。每個行程都有英文導遊，部分班次提供日文或韓文服務。

如果轉機時間較為充裕，活動還提供「Free Half-Day Tour（免費半日遊）」選項，讓大家在機場外暫作停留，短遊台北。（擷取自官方網頁）

觀光署設計了四大主題路線，包括了歷史古蹟、購物及地道美食，任君選擇。

德馨堂的燕尾式屋脊建築精緻典雅，是北台灣少見的閩南式傳統民居，影相打卡一流。（網上圖片）

Xpark 水族館的巨型水槽震撼視覺，魚群游動配合光影變化，營造出夢幻海底世界氛圍。（Getty Images）

「轉機入境・好禮等你！」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift!)活動

活動日期：11月1日- 2026年10月31日

網址：按這裏

台灣交通部觀光

網址：按這裏

更多相關文章：

台灣全新電子入境卡10月起推行！入境幾多小時前要辦妥？即睇申請步驟及注意事項

台證2025｜網上申請入台證須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用

台北酒店2025｜台北新酒店推薦20間！人均低至$275.2 人氣奢華之選寒居酒店/台北小巨蛋茹曦酒店/西門町首間日牌酒店

台北新商場｜日本LaLaport登陸台北南港！逾300個品牌進駐、2大美食廣場 台灣首間哈利波特專賣店、逾6,000平方米兒童職業體驗樂園

台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史

台北新酒店2025｜CAPELLA酒店首次登陸台北！客房面積516.7平方呎起、眺望台北101/戶外泳池賞台北天際線

台灣旅遊｜米芝蓮級早餐店阜杭豆漿外賣到酒店！不用早起、免排隊 悠閒享受豐盛早餐鹹豆漿油條

2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾

台北旅遊｜台北捷運淡水信義線沿線景點推介！文青必去赤峰街/榕錦時光生活園區/最新微風平台睇靚景

亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠

外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！

脫單必讀！台灣月老寺廟最靈驗5選 線上求籤解籤、小S/林心如/舒淇都曾參拜

台灣人氣燒肉店Top5！台中米芝蓮一星之選、燒肉界LV頂級「殘廢餐」、一頭牛食足逾30個部位

全球16大最便宜旅遊地！台灣奪第1、日本及泰國排第幾位？