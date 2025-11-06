專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
台灣桃園機場派消費券！符合條件即可換領、送機場捷運票 免稅店、餐廳都用得兼免費導覽
下次經桃園機場轉機，記得預留時間入境台灣！交通部觀光署由11月1日至2026年10月31日期間，推出「轉機入境・好禮等你（Enter Taiwan, Enjoy a Gift!）」計劃，持外國護照的轉機旅客只要入境停留24小時內，即可領取600台幣機場消費券。更抵的是同步推出免費半日遊行程，包埋桃園機捷來回票，讓大家用4小時快速體驗台北經典景點，想趁轉機順便食買玩的旅客絕對要mark低。
$600消費券領取全攻略
今次派發消費券計劃針對國際轉機客，申請資格相當簡單直接。首先你要持有外國護照（即非中華民國護照），其次是經桃園機場轉機並選擇入境台灣，最重要的是，停留時間不可以超過24小時。符合以上條件的旅客要先上官方網站填寫基本資料做網上登記。入境後記得帶齊護照同下一程登機證，去到觀光署設於第一或第二航廈的旅客服務中心就可以即場領取消費券。
消費券用途廣泛，機場內合作商戶包括各式餐廳、免稅店、紀念品店同便利店，想食個台式牛肉麵還是買盒鳳梨酥做手信都無問題。特別推介機場內的珍珠奶茶店及台灣小食攤檔，600台幣預算足夠試勻幾款招牌美食。官方網站已經列出所有合作商戶名單，建議出發前先睇定心水店舖位置，省回搵路時間。
符合以下條件就能參加
持非中華民國（台灣）護照
經由桃園國際機場轉機
入境台灣停留24小時內
完成官方網站的線上登錄
如何換領600台幣機場消費券
抵達桃園機場後入境：完成海關通關，準備好護照及下一班國際航班登機證。
前往領取地點：第1航廈或第2航廈的旅客服務中心，出示所需證明即可領取600台幣消費券。
開放時間：7:30am-10:30pm
免費半日遊行程任你揀
領完消費券還有時間？觀光署同步推出的「Free Half-Day Tour」絕對是轉機旅客福音。4條主題路線包括桃園在地文化及台北都會風情，每個行程約4小時，完全免費兼包含桃園機捷來回車票。
A路線主打百年古蹟，帶大家走訪擁有燕尾屋脊的德馨堂、全台唯一生產日式清酒的桃園酒廠，還有有由企業家王永慶重修的明志書院。而B路線就較為年青一點，先去橫山書法藝術館打卡，再到華泰名品城 血拼，最後去Xpark水族館睇企鵝及水母。如果想感受台北經典，C路線從北門一路行到西門町，途經鐵道部園區、龍山寺同中正紀念堂，用腳步認識台灣歷史。最後的D路線就最適合購物狂，台北101、信義商圈、四四南村到永康街美食巷一網打盡。
報名方法簡單，上官網登記就得，1至4人可以直接網上報名，5人以上團體要email申請。如果不想跟團，還有自助遊方案選擇，一樣送機場捷運車票及消費券，自己掌握行程節奏。每個行程都有英文導遊，部分班次提供日文或韓文服務。
「轉機入境・好禮等你！」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift!)活動
活動日期：11月1日- 2026年10月31日
網址：按這裏
台灣交通部觀光
網址：按這裏
