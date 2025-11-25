台北桃園機場第三航廈「北登機大堂」今年底啟用！8個登機閘口、橙紅天橋成打卡熱點

桃園機場第三航廈工程終於有新突破！北登機大堂預計2025年底正式啟用。這座由英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）設計的建築，以台灣山海景觀為靈感，打造出波浪流線型屋頂，遠看就像一隻展翅的海鷗準備起飛。率先啟用的北側大堂將新增8個登機閘口（D11至D18），配備橙紅色玻璃天橋，成為桃園機場最搶眼的新地標。

桃園機場第三航廈的北登機大堂預計今年年尾正式投入服務。（圖片來源：FB@桃園國際機場、台灣交通部）

第三航廈北登機大堂年底啟用

位於第二航廈D10登機閘口旁邊的北登機大堂，全長738米、樓底高13米，是第三航廈工程中最早完工的部分。這座建築東西長414米、南北寬242米，面積相當於3座橫放的台北101大樓。根據桃園機場最新公佈，北側大堂預計2025年12月底完工啟用，將新增D11至D18共8個登機閘口，配備全玻璃景觀天橋，每年可服務約2,000萬名旅客。

桃園機場第三航廈的波浪型屋頂設計靈感來自台灣山脈起伏的曲線，為機場注入當地特色。（圖片來源：園國際機場官網）

整個第三航廈計劃總樓面積達58萬平方米，地下3層、地上4層的規模，完工後將新增27個停機位（包括21個靠站停機位及6個遠端停機位）。第三航廈全面啟用後，預計能容納4,500萬人次，結合第一、二航廈，讓桃園機場整體容量達到8,200萬人次。主航廈及南登機大堂則預計2027年底完工，屆時將成為台灣最大的機場。

北登機大堂的離境層設在三樓、抵境層在四樓，與傳統設計相反，讓旅客流動更順暢。（圖片來源：園國際機場官網）

北登機位置有13米挑高設計配合大面積落地玻璃，讓旅客可以近距離欣賞飛機升降。（圖片來源：台灣交通部）

漸進色引導旅客方向＋智能燈飾

走進北登機大堂，最吸引眼球的是天花板上1488組Halo智能燈飾。這些特製燈不只負責照明，更結合空氣調節、廣播、消防、WiFi等五大功能，每一盞燈都經過精密計算位置，營造出柔和的光影層次。配合開放式的空間設計，讓整個環境看起來就像漫步雲端，令視野更加廣闊。

Halo智能燈飾細節展示，每組燈具都整合五大功能，讓天花板設計更簡潔。（圖片來源：園國際機場官網）

建築外觀採用雙層設計，內層使用隔熱透光玻璃，外層覆蓋銀白色鋁製擴張網，既能減少陽光直接照射又不會阻擋視線。旅客在候機時可以透過大面積落地玻璃欣賞停機坪，感受飛機升降的震撼。動線設計也經過精心規劃，從報到大堂的黃色主調，到升降機的橙色，再到天橋的橙紅色，透過漸變色彩引導旅客方向。北側大堂還設置了雙向自動行人道，減少步行時間，沿途牆身更會展示不同的公共藝術作品，讓等候變成一種享受。

色彩導引系統，從黃色到橙紅色的漸變設計，幫助旅客辨別方向。（圖片來源：台灣交通部）

第三航廈北登機大堂最大特色之一，就是大大的玻璃幕牆。（圖片來源：IG@taoyuanairport）

